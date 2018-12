La mejor herencia es llevar la sangre de Silvia Pinal: Stephanie Salas

La cantante y actriz Stephanie Salas declaró que la mejor herencia que puede tener de su abuela Silvia Pinal es llevar su sangre y sus genes, no lo material, lo único que le interesa es su amor.

“Yo sólo espero de ella su cariño, yo trabajo desde joven, mi abuela nos ha enseñado a no estar dependiendo de ella ni de nadie, así como ella ha sido, es lo que nos ha inculcado, y yo estoy feliz de llevar su sangre, para mí es la mayor herencia, tener su genética, qué más puedo desear en la vida, lo material uno trabaja para ello”, dijo Salas a los medios de comunicación.

La actriz aprovechó durante un evento privado, para hablar de los falsos rumores sobre la legendaria actriz Silvia Pinal y compartir sus sentimientos por ella, quién ha sido un gran ejemplo y pilar durante toda su vida.

“Yo no sé de dónde sacan que mi abuela está repartiendo la herencia, me da risa, ella nunca ha hecho eso, mi abuela es una persona muy derecha, siempre ha sido un gran ser humando conmigo, siempre me ha apoyado, me ha protegido, me ha dado todo su cariño, su amor y que digan lo que digan”, expresó.

Además, Stephanie externó que Silvia Pinal es una leyenda viviente, y todos los grandes proyectos que hizo durante su carrera artística ya forman parte de una gran herencia para el mundo del espectáculo.

“Yo considero que todos los valores que tiene mi abuela tienen que ser muy bien recordados porque es una diva, es una leyenda viva en México, yo creo que lo que más se valora ahí es su trabajo, sus películas, ¡qué mayor herencia que eso!”, indicó

Asimismo, la actriz guarda una gran admiración y respeto por su abuela, “me fascinan sus vestuarios, sus obras de arte, todo eso que es maravilloso y que ella ha ido recolectando a lo largo de sus esfuerzos y de sus triunfos, así que yo la admiro y la respeto, no me fijo de esas cosas malas que dicen de ella, porque no vienen al caso”.

Tras el libro biográfico que se publicó de Silvia Pinal, muchos admiradores esperan con ansias ver una serie sobre ella, a lo que Salas opinó, “se especulaba una serie por ahí, yo espero que próximamente no haya una, sino varias películas, porque se lo merece”.

Y ya que se aproximan las fiestas navideñas, la actriz comentó que las celebrará con su familia, “esta Navidad vamos a estar juntas, cocinando, haciendo chistes, riendo, bailando, yo hago siempre una lasaña, una ensalada, y no esas cosas de los romeritos que son muy fastidiosas”, lo dijo entre risas.

Por otra parte, la actriz también externó su felicidad al ver el debut como actriz de su hija Camila Valero en la pantalla grande, en la película “Perfectos desconocidos, dirigida por Manolo Caro.

“Estoy muy feliz de que mi retoñito empieza con el pie derecho, Manolo Caro es increíble, además ‘Perfectos desconocidos’ es una súper producción que ya se ha hecho en otros países y ahora le toca a México con talento mexicano, entonces estoy muy contenta y honrada que hayan invitado a mi hija.