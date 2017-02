‘La la la c…’

LOS ÁNGELES.- En un histórico y garrafal error cometido por Warren Beatty terminó la 89 entrega anual de los premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).

En la entrega del último premio de la noche, Beatty anunció que el galardón a mejor película correspondía a “La La Land”.

Sin embargo, en cuestión de segundos aceptó su error y aclaró que el ganador al premio de la mejor película era “Moonlight”.

En el premio estelar de la noche, la confusión reinó en el escenario, al que ya había subido todo el elenco de “La La Land” para felicitarse y dar su discurso de aceptación, siendo interrumpido para aclarar que el ganador era “Moonlight”.

“Moonlight” derrotó en la categoría a “La La Land”, “Manchester by the Sea”, “Arrival”, “Fences”, “Lion”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures” y “Hacksaw Ridge”.

Así concluyó la entrega de premios a las mejores actuaciones y realizaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.

LOS GANADORES

Mejor Actor de Reparto: Mahershala Ali, Luz de Luna

Mejor Maquillaje y Peinado: Escuadrón Suicida

Mejor Diseño de Vestuario: Animales Fantásticos

Mejor Documental: O.J.: Made in America

Mejor Edición de Sonido: La Llegada

Mejor Mezcla de Sonido: Hasta el Último Hombre

Mejor Actriz de Reparto: Viola Davis, Fences

Mejor Película en Lengua Extranjera: El Cliente, Irán

Mejor Cortometraje Animado: Piper

Mejor Película Animada: Zootopia

Mejor Diseño de Producción: La La Land

Mejores Efectos Visuales: El Libro de la Selva

Mejor Edición: Hasta el Último Hombre

Mejor Cortometraje: The White Helmets

Mejor Cortometraje Documental: Sing

Mejor Fotografía: La La Land

Mejor Banda Sonora: La La Land

Mejor Canción Original: “City of Stars”

Mejor Guión Original: Manchester Junto al Mar

Mejor Guión Adaptado: Luz de Luna

Mejor Director: Damien Chazelle, La La Land

Mejor Actor: Casey Affleck, Manchester Junto al Mar

Mejor Actriz: Emma Stone, La La Land

Mejor Película: Luz de Luna