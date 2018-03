‘La forma del agua’ da a Del Toro Oscar como mejor director

LOS ÁNGELES.- Guillermo del Toro se hizo del Oscar a mejor director por “La forma del agua”, la cual, además, se llevó el galardón a mejor película.

Ello, durante la entrega número 90 del premio de la Academia.

En la categoría de mejor director, Del Toro se impuso a Paul Thomas Anderson, por “Phantom Thread”, Greta Gerwig, por “Lady Bird”, Christopher Nolan, por “Dunkirk”, y Jordan Peele, por “Get Out”.

Mientras, en la de mejor película, “La forma del agua” superó a “Call me by your name”, “Darkest hour”, “Dunkirk”, “Get Out”, “Lady Bird”, “Phantom Thread”, “The Post” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Además de los Oscar ya citados, la cinta dirigida por Guillermo del Toro ganó la estatuilla por mejor diseño de producción y mejor partitura.

“La forma del agua” estaba nominada a 13 premios de la Academia en su entrega número 90, la cual se llevó a cabo en el Dolby Theatre.