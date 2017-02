La fama no importa cuando empiezas un proyecto desde cero: Zeta Bosio

Aun cuando el argentino Zeta Bosio es un respetado bajista y lo reconocen a nivel internacional por ser uno de los fundadores de la banda Soda Stereo, el músico externó que ahora que emprendió un nuevo camino con el grupo Shoot The Radio volvió a empezar de cero, desde buscar espacios para tocar, hasta volverse a hacer de seguidores.

Junto a Fernando Montemurro, Bosio creó su primera banda después de la disolución de Soda Stereo. Se trata de un dueto con el que experimentan en lo electrónico, pero también rinden tributo al rock progresivo y sinfónico.

La idea de hacer la agrupación surgió después de una reunión entre amigos. Montemurro y Bosio se conocían tiempo atrás, cuando este último montó su sello discográfico Alerta Discos y le produjo algunas de sus placas musicales.

“Nos planteamos un desafío y ese fue crear un estilo nuestro que fuera identificable. Nos seguimos entusiasmando, hicimos este concepto haciendo un tributo al rock sinfónico, progresivo y la música electrónica”, expresó Bosio en entrevista con Notimex.

El resultado de esta unión fue un disco titulado “Ópera galaxy”, el cual contó con la participación de varios artistas invitados como Richard Coleman, Javier Weyler (ex Stereophonics), Telzen, Adrián Sosa, Adrián Rivoira, Simón Bosio, Pol Goz e India del Absurdo.

“Nos motivaba hacer un sonido original que no estuviese en la región, que nos comprometa al riesgo. Zeta siempre lo hace con sus proyectos con bandas como Soda Stereo o delante de su discográfica, siempre apostando por lo nuevo, por artistas y arriesgarse con nuevas cosas.

“Y si esto no hubiera tenido ese elemento como columna vertebral no lo hubiésemos hecho, no queríamos la fórmulas establecidas, sino combinar texturas, y sonidos que fueran novedosos, nos encanta que mucha gente opina que no sabe si están en 1974 o 2020 al escuchar el disco”, afirmó en su oportunidad Montemurro.

Bosio refirió que este disco llega como un desafío, que es es fijarse la idea de dejar un legado en la escena musical.

“Ahora tenemos que salir a ponerle el cuerpo a esto, hacer giras y presentarnos en vivo y estamos muy entusiasmados con eso, con esta etapa y poder cantar todo el disco de la misma magnitud visualmente”.

El disco debut de Shoot The Radio fue presentado el pasado 12 de noviembre en el marco del Movistar Fri Music en Palermo, donde asistieron más de 50 mil personas; la placa ya se encuentra disponible de manera física y digital.

“Lo interesante de la música de la banda es que te moviliza, no necesariamente de lo físico, es como mover emociones, sobre todo en el ‘show’ en vivo porque ocurre de una manera más especial y tranquila, bajamos y subimos de intensidad y eso es parte de vivir la experiencia, más que si bailas, eso es una elección”, indicó Montemurro.

El dueto lleva poco más de un año en movilidad, desde que surgió la idea, grabó las maquetas y después realizó las primeras presentaciones en vivo, y a pesar de que Bosio goza de reconocimiento internacional, admitió que se enfrenta a buscar espacios, como cualquier otro grupo que empieza.

“Estamos en igualdad de condiciones que muchos, tenemos el camino recorrido, la experiencia y lo que uno puede hacer con eso, la introspección, conoces el camino de la música que lamentablemente no hay privilegios en ese sentido.

“A pesar de ser amigo íntimo del presidente de Sony Music, no hay forma de convencer al resto de la compañía de que entren con un proyecto nuevo, así que unas compañías están armadas de otra manera y el departamento artístico no es tan importante como lo era en otros años.

“Se rigen por otro tipo de valores, como el disco que sale como producto necesita vender una cierta canción, si no, no vale la pena la inversión, están en una crisis muy grande y están en una reestructuración.

“Con los ‘streamings’ y las redes sociales están tomando otra vía, pero todavía es muy incipiente, así que nosotros estamos en medio de todo esto y hacemos el camino desde abajo, y de una forma es parte de mi vida, después de Soda es siempre volver a empezar.

“Es difícil, algunas cosas no las pedimos ahora, como las sábanas de satín, el tigre en el cuarto, el jacuzzi, es emocionante y no hay que perderse la emoción de estas etapas, ojalá tengamos mucho éxito”, agregó Bosio en tono de broma.

Por su parte, Montemurro externó que no enfrentan problemas, ya que por suerte Zeta Bosio no tiene conflictos con su ego, “porque entonces sería más trabajoso cargar con el gigante que fue Soda Stereo y salir con nuevo proyecto y mantener ese equilibro.

“La verdad es que es muy valiente hacerlo, pudiendo haber hecho tantas cosas sale con este proyecto para tocar en escenarios chicos o medianos, después de haber hecho grandes estadios, y tenemos la energía para hacerlo, lo estamos disfrutando demasiado, volver a juntarnos, preparamos para ver cómo vamos a hacer el ‘show’”, agregó.

Shoot The Radio ofrecerá su primer concierto en México el sábado 18 de marzo en la Carpa Doritos, como parte del Festival Vive Latino que este año celebra su edición número 18 en las instalaciones del Foro Sol.

“No tenemos expectativa con el público mexicano, lo que buscamos es sorpresa, sorprendernos, estamos formando nuestro público y es una cosa nueva, sorprendernos y sorprender a la gente, creo que es un poco lo que domina acá, voy justo a reencontrarme con mi público que no me ha visto en mucho tiempo”, indicó Bosio.

Mientras que Montemurro externó: “En lo personal es un sueño hecho realidad para mí, tengo ganas de ir con mi proyecto personal, me parece que la música que estamos haciendo no es tanto para un nicho, me parece que hay un montón de gente buscando música nueva.

“Hay un punto en el que todo se empieza a parecerse a todo, sale algo fresco y la gente lo está escuchando, del público mexicano sabemos que tiene mucha buena vibra, así que estamos seguros de que nos va a acompañar en este ‘show’”.

Shoot The Radio espera este año recorrer un circuito de festivales, el cual comenzará en Argentina con el Cosquín Rock, y posteriormente en México con el Vive Latino, y confía que se sumen otros más.