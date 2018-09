Kuno Becker propone iniciativa de ley para que 19-S sea oficial

El cineasta Kuno Becker informó que propuso una iniciativa de ley para que el 19 de septiembre se convierta en un día oficial en memoria a los caídos y héroes de los sismos de 1985 y 2017 en México.

“La película “El día de la unión” se hizo porque no queremos que se olvide el 19 de septiembre, por eso se propuso una iniciativa con el diputado Iván Pérez Negrete. Se firmó la primera parte para que se convierta en un día oficial”, precisó.

Señaló que con esta iniciativa busca incitar a la reflexión acerca de los dos 19 de septiembre que han sido catastróficos para el país.

“Que sea un día de paro nacional, que sea un día para reflexionar acerca de lo que pasó. Es una idea loca que se me ocurrió porque no es posible que los 19 pasen así nada más como 19, porque los 19 de septiembre nos marcaron demasiado como mexicanos”.

La noche de este miércoles, Kuno Becker asistió a la Gala Memorial en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en honor a las víctimas y héroes de los sismos en México de 1985 y 2017, como parte de la Celebración del 74 Aniversario del Museo Nacional de Historia de Chapultepec.

Durante el acto, ante invitados especiales, se proyectó “El día de la unión”, filme mexicano escrito, dirigido y producido por él, además de protagonizarlo.

En charla con la prensa, dijo que horas antes había asistido a un evento político que no fue de su agrado y tampoco dio detalles. Consideró que fue un espacio en el que solo se prometieron cosas y se habló de un cambio, pero no existen acciones concretas.

“Pensé que iban a hablar de lo que ya se ha hecho, de lo que algunos hemos hecho en nuestros campos. Un señor al lado mío construyó miles de casas, lo mismo que otro que ahí estaba, pero no se habló nada de eso”, apuntó Becker visiblemente molesto.

“Hablaron de lo que se va a hacer, de lo que se promete, del vamos a lograr y de que nosotros no les vamos a fallar. Me duele mucho ver a un México en el que se platica mucho y se hace poco. El día de hoy, muchas personas siguen en la calle, sin techo. ¿Dónde está el dinero que se donó?”, preguntó.

Con respecto a la respuesta que dio al conductor Kristoff Raczynski cuando éste opinó, a través de las redes sociales, respecto a su filme “El día de la unión”, Becker expresó:

“¿Sabes por qué me estás preguntando lo de Kristoff?, porque quiero que me lo preguntes. Porque la gente que trabaja en esta película no había hecho el suficiente ruido ni se habían enterado las suficientes personas de que esta película es importante para curar a este país”, concluyó.

Con las actuaciones estelares de Kuno Becker, Armando Hernández, Aurora Papile, Sandra Echeverría, Ximena Ayala y Harold Torres, “El día de la unión” es una producción para que los jóvenes de hoy, los que participaron activamente en el rescate de víctimas del terremoto del 2017, se sientan validados y reconocidos.

A través de su historia se destaca que en 1985, tras el sismo que sacudió a la Ciudad de México, la gente se movilizó para rescatar a las personas sepultadas bajo los escombros de edificios que colapsaron.

Lo hicieron con el corazón de salvar las vidas de sus vecinos, amigos, familiares y desconocidos que quedaron atrapados. Miles de vidas fueron salvadas gracias a la unión, al trabajo colectivo y la colaboración.

También con las actuaciones de Ramiro Cid, Gustavo Sánchez Parra, Mario Zaragoza, Álvaro Guerrero y Jorge Félix, “El día de la unión” ya se encuentra en cartelera.