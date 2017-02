Kristen Stewart le restriega a Trump ser gay

La actriz Kristen Stewart dejó claras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus preferencias sexuales.

“El presidente no es un gran admirador mío, pero eso está bien.

“Y, Donald, si no te gustaba entonces, probablemente no me va a gustar ahora porque estoy como invitada de SNL y soy tan gay, amigo”, refirió Stewart.

Ello, durante su monólogo como anfitriona del programa Saturday Night Live.

En 2012, Trump sugirió a la entonces pareja de la actriz, Robert Pattinson, olvidarse de ella.

“Estoy un poco nerviosa por estar aquí esta noche porque sé que el presidente probablemente me esté viendo y no creo que le guste mucho.

“Aquí está la prueba de cómo lo sé: Hace cuatro años estuve saliendo con un chico llamado Rob; Robert y yo rompimos, y luego volvimos, y por algún motivo eso hizo que Donald Trump se volviese loco”, refirió Stewart, quien dejó entrever que el ahora presidente de Estados Unidos estaba enamorado de Pattinson.

“Para ser honesta, no creo que Donald Trump me odiara.

“Creo que está enamorado de mi novio”, hizo notar Stewart.