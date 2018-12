Kevin Hart renuncia a la conducción de los Oscar 2019

El comediante estadunidense Kevin Hart anunció que no participará en la conducción de la entrega de los Premios Oscar 2019, a sólo dos días de su nombramiento, tras negarse a ofrecer una disculpa por comentarios homofóbicos que hizo en el pasado.

La tarde del miércoles, el actor fue anunciado como el anfitrión de la entrega de los premios 2019. Para la noche del jueves, el actor presentó su renuncia a la gala.

El giro de los acontecimientos siguió a protestas que generaron tweets contra homosexuales y comentarios de Hart durante sus rutinas cómicas entre 2009 y 2011.

Algunos de los tweets se eliminaron febrilmente durante el jueves, lo que llevó a un video de Instragram del comediante que solo empeoró las cosas para él mismo.

“Mi equipo me llama: ‘Oh, Dios mío, Kevin, todos están molestos por los tweets que hiciste hace años'”, dijo en ese video. “Chicos, tengo casi 40 años. Si no crees que las personas cambien, crezcan, evolucionen a medida que envejecen, no sé qué decirte”, escribió.

“Si quieres mantener a las personas en una posición en la que siempre tienen que justificar el pasado, hazlo tú. Soy el tipo equivocado, hombre”, enfatizó.

Esas palabras sonaron como una “no-disculpa” desafiante para muchos. Horas más tarde, Hart reapareció con otro video que decía que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le había dado un ultimátum: discúlpate o encontraremos un nuevo anfitrión.

“Elegí transmitir la disculpa”, dijo el actor-comediante de 39 años en el video. “La razón por la que aprobé es porque me he dirigido a esto varias veces. Esta no es la primera vez que ha surgido. Lo he abordado. He hablado de ello”, escribió en su red social.

“He dicho dónde estaban los derechos y las injusticias. Dije quién soy ahora y quién era entonces. Lo he hecho. No voy a continuar regresando y aprovechando los días de antaño cuando me mudé y estoy en un lugar completamente diferente en mi vida”, añadió.

Eso, también, sonó hueco para muchos. Menos de dos horas después, Hart anunció a través de Twitter que se retiraba del concierto, y finalmente ofreció la disculpa que todos estaban buscando.

“He tomado la decisión de dejar de ser conductor de los Oscar de este año”, expreso Hart en Twitter. “Esto se debe a que no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos increíbles. “Sinceramente, me disculpo con la comunidad LGBTQ por mis palabras insensibles de mi pasado”.

“Lamento haber lastimado a la gente. Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es unir a las personas, no separarnos. Mucho amor y aprecio a la Academia. Espero que podamos encontrarnos de nuevo”, concluyó.