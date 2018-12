Kendrick Lamar y Drake encabezan nominados a premios Grammy

La canción "All the Stars", escrita por Lamar y SZA, figura en las nominaciones Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación de rap/interpretación y Mejor canción escrita para medios visuales

Los raperos Kendrick Lamar (estadunidense) y Drake (canadiense) lideran con ocho y siete, respectivamente, las nominaciones para la entrega anual de los premios Grammy, las cuales se dieron a conocer hoy por la Academia de la Grabación.

La canción “All the Stars”, escrita por Lamar y SZA, figura en las nominaciones Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación de rap/interpretación y Mejor canción escrita para medios visuales.

Lamar también está nominado para “King’s Dead”, por la mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap, junto con Jay Rock, Future y James Blake.

Lady Gaga y Bradley Cooper obtuvieron cuatro nominaciones por su canción “Shallow” (“A Star is Born”): Récord del año, Canción del año, Mejor actuación de dúo/grupo pop y Mejor canción escrita para medios visuales.

Gaga obtuvo una nominacion adicional, por Mejor actuación en solitario pop, por “Joanne (¿A dónde crees que vas?)”.

Aparte de Lamar y Gaga, otros nominados principales son Drake con un total de siete; Boi-1Da y Carlile con seis cada uno; y Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris y Sounwave con cinco cada uno.

Cuatro de las nominaciones a Gambino (también conocido como Donald Glover), vinieron para el alabado “This Is America”, incluida Canción del año y Récord del año.

En tanto los mejores nuevos artistas nominados son Chloe x Hale, Luke Combs, Greta van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Taylor Swift, cuyo álbum “Reputation” polarizó a los críticos y fanáticos, obtuvo una sola nominación, a Mejor álbum vocal pop.

Después de un año en el que se criticó a Recording Academy por no haber nominado a más mujeres en su categoría principal (Lorde fue la única nominada y no fue invitada a actuar), la categoría de Álbum del año de esta edición es una división más equitativa.

Lamar competirá junto a Cardi B (“Invasion of Privacity”), Brandi Carlile (“By the way, I forgive you”), Drake (“Scorpion”), la novata de R&B H.E.R. (“H.E.R”.), Post Malone (“Beerbongs & Bentleys”), Janelle Monae (“Dirty Computer”) y Kacey Musgraves (“Golden Hour”).

Los nominados de este año fueron seleccionados entre más de 21 mil presentaciones en 84 categorías. La Academia de Grabación presentará los premios el 10 de febrero próximo desde el Staples Center de Los Ángeles.

Originalmente, se suponía que el anuncio de nominaciones se realizaría el miércoles, pero se retrasó dos días debido a la cobertura del funeral del expresidente George H.W. Bush.