Kate del Castillo continuará el poderío de “Teresa Mendoza”

Después de ocho años de haber sido estrenada la primera temporada de “La Reina del Sur”, Kate del Castillo vuelve este lunes a la pantalla chica con el personaje más icónico de su carrera: la narcotraficante “Teresa Mendoza”.

“Ha sido dificilísimo regresar a ella. Yo tenía muchos nervios porque es un personaje tan querido y esperado. Después de tanto tiempo, no sabía ni como hablaba ‘Teresa’, pero apenas dijeron acción y me conecté. Lo he disfrutado como loca, pero también me siento presionada”, declaró la actriz a Notimex en septiembre, cuando rodaba la segunda parte de la historia.

Hoy, en espera de la reacción que tendrá la audiencia mañana lunes al ver la transmisión del primer episodio de esta nueva etapa, Del Castillo anhela cumplir las expectativas. “Ojalá estemos al mismo nivel”, dijo.

En la trama, “Teresa” vive en la Toscana italiana con el nombre de “María Dantés”, alejada del mundo de las drogas y bajo el resguardo del programa de testigos protegidos del gobierno estadunidense, al que pudo recurrir tras hundir políticamente al candidato presidencial mexicano “Epifanio Vargas”.

En su definición, “Teresa Mendoza” es la antiheroína de la historia, sin estudios y de malos modales, pero amada por el público pese a que comete los más grandes “errores”.

El primero fue enamorarse del hombre incorrecto por el que involuntariamente fue relacionada con el crimen organizado y obligada a traficar drogas para salvar su vida y la de quienes quiere. Después se hizo amante de hombres con compromisos y asesina,.

“La Reina del Sur” está basada en la novela homónima del escritor español Arturo Pérez-Reverte. Adaptada por los guionistas venezolanos Roberto Stopello y Valentina Párraga, inicio su primera temporada el 18 de febrero de 2011 con una inversión de 10 millones de dólares.

En las actuaciones estelares acompañaron entonces a Del Castillo los intérpretes Cristina Urgel (“Patricia O’Farrel”), Humberto Zurita (“Epifanio Vargas”), Iván Sánchez (“Santiago López, el Gallego”) y Rafael Amaya (“El güero Dávila”).

Así como Carmen Navarro (“La Conejo), Cuca Escribano (“Sheila”), Eduardo Velasco (“Abdelkaer Chaid”), Salvador Zerboni (“el Ratas”), Alberto Jiménez (“Oleg Yasikov”) y Gabriel Porras (“el Gato Fierros”).

La trama se concentra en “Teresa Mendoza”, mexicana nacida en Sinaloa que se traslada a vivir a España, donde se envuelve en las redes del contrabando y el narcotráfico; en ese proceso se muestran su vida, deseos, ilusiones y amores.

En 2011, Kate del Castillo dijo a Notimex que había leído el libro de Pérez-Reverte cuando salió a la venta, en 2002, y al saber que se llevaría a la televisión persiguió el personaje hasta conquistarlo.

“El día que Patricio Wills me llamó, no lo podía creer y no tenía absolutamente nada que pensar, obvio, iba a decir que sí. Es una mujer que supo sobrevivir en un mundo de hombres, es digna, no se contradice y no hace nada que a ella la humille”, explicó.

“’Teresa’ asumió su responsabilidad y sus culpas. Sobrevivió a todas las muertes de la gente que quiso y se quedó sola. Sí, mata a la gente, pero está completamente justificado”, opinó aquella vez.

En ese tiempo, la actriz se arriesgó al realizar acciones como conducir una lancha a toda velocidad mientras la perseguía un helicóptero, así como otras escenas normalmente desempeñadas por “stunts” que le dejaron varias cicatrices en el cuerpo. “A bordo de la lancha estaba con Cristina Urgel y Alberto Jiménez. De repente volteo y el helicóptero estaba a mi lado. Le metí el acelerador a todo lo que daba, como si fuera una profesional de lanchas, pero el mar estaba bastante picado. ”Tuve miedo de que pudiéramos pegar con las hélices; nos quedamos temblando, con una adrenalina tremenda. Me encantan las cosas de riesgo y soy aventada con mi propia vida, pero nunca había tenido la vida de otros dos actores en mis manos”, relató en aquel entonces.

Hace unos días, la protagonista de películas como “La misma luna”, película de 2008, y “Colosio: El asesinato”, largometraje de 2012, prometió que en el nuevo ciclo el púbico verá mucho más de ella y que no se escatimó en detalles.

Como muestra, adelantó que el primer capítulo estará lleno de adrenalina y dejará sin respiro al espectador, sobre todo por la espectacularidad de escenas que transcurren en Italia, uno de los ocho países en los que ha sido grabada.

También destacó que es probable que personas del sexo femenino vean a “Teresa” como un icono del empoderamiento de la mujer, pues defenderá sus posturas y no permitirá que nadie la sobaje ni la humille, mucho menos ahora que tiene una hija de nueve años, que lógicamente es lo más importante de su vida. “La Reina del Sur” se convirtió en fenómeno a nivel internacional en su primera temporada y un parteaguas en la forma de hacer telenovelas, al grado que tras su éxito surgieran las llamadas “narcoseries” como “El señor de los cielos”, “Señora Acero” y “El Chema”, por citar algunas.

Ahora regresa al lado de Humberto Zurita y artistas como Christian Tappán (“Willy Rangel”), Abdelali el Aziz (“Ahmed”), Lincoln Palomeque (“Sánchez Godoy”) y Miguel Ángel Blanco (“Siso Pernas”) y Alejandro Calva (“Batman Güemes”),

Al elenco se integran Mark Tacher (“Alejandro Alcalá”), Patricia Reyes Spíndola (“Carmen Martínez”), Raoul Bova (“Francesco Belmondo”), Isabella Sierra (“Sofía Dantes”), Kika Edgar (“Genoveva Alcalá”), Flavio Medina (“Zurdo Villa”), Paola Núñez (“Manuela”), Eric Roberts (“Erick Sheldon”), Tiago Correa (“Jonathan Peres”) y Luisa Gavasa (“Cayetana Segovia”).

Además de Eduardo Yánez (“Antonio Alcalá”), Eduardo Santamarina (“Mariano Bravo”), Aitor Luna (“Pedro”), María Camila Giraldo (“Jimena Montes”), Norma Angélica (“Morgana”), Eduardo Pérez (“Sergio”) Pol Monem “(Juanito”), Dimitry Anisimov (“Anton”), Aroha Hafez (“Triana”) Jesús Castro (“Jesús”), Anna Ciochetti (“Marietta Lancaster”) y Roberto Abraham Wohlmuth (“Lencho”).

Aunque “Teresa Mendoza” está alejada del narcotráfico y disfruta la vida a lado de su hija “Sofía”, a quien entrena para las situaciones en peligro, aparecen enemigos viejos y nuevos, quienes secuestran a la niña, por lo que deberá desenterrar el pasado para enfrentarse a ellos.

SINFÓNICA GRABA LA BANDA SONORA

En esta temporada también destaca la banda sonora, grabada en exclusiva por más de 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de Miami que conduce el director internacional Eduardo Marturet, y creada por el músico Alberto Slezynger, quien ha sido nominado al Grammy Latino.

“El futuro de la música se inclina hacia la música creada en laboratorios y dentro de un estudio, causando que el sonido sea artificial…Cuando tenemos a la sinfónica, aparte del sonido fabuloso, está tocada por seres humanos como pasa en escena o en el set. No tenemos robots, tenemos personas de verdad”, indicó en su momento Marturet.

Previo al estreno mundial, este 22 de abril a las 22:00 horas a través de la señal de Telemundo, la cadena de televisión que la transmitirá anunció que en su cuenta de Twitter realizará durante todo el día “stories” en donde los acompañará Kate del Catillo.

Por su parte, la protagonista compartió este domingo en su red social una imagen con Isabella Sierra, la jovencita que será su hija “Sofía” en la serie, y en grande la palabra “Mañana”, además de preguntar a sus seguidores cuántos están contando las horas para que inicie “esta segunda temporada.