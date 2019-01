José Ron asegura que al igual que a “Ringo”, la vida lo ha golpeado duro

El actor mexicano José Ron, protagonista de la nueva telenovela de Lucero Suárez, “Ringo”, dijo que al igual que a su personaje, la vida lo ha golpeado duro, sin embargo, siempre logra levantarse gracias a su familia.

El melodrama cuenta la historia de “Juan José Ramírez, Ringo”, un boxeador retirado. En la cúspide de su carrera perdió el título nacional de peso completo contra “Turco” debido a que instantes antes recibió la noticia del fallecimiento de su hermano. Debido a ello decide colgar los guantes.

Su ex esposa decide vivir en Estados Unidos y “Ringo” se queda a cargo de su hijo “Santi”, quien es el motor de su vida. Ante la falta de empleo comenzará a acarrear variedad de problemas, entre ellos, su exmujer regresa en busca de la custodia del pequeño.

“A nivel emocional estuvo riquísimo, yo como actor lo agradezco muchísimo, son muchas situaciones las que le pasan a ‘Ringo’: se muere su hermano, le quieren quitar a su hijo, pierde el título y tiene que ir siempre hacia adelante”, explicó el actor a los medios.

“Creo que en la vida todos caemos por lo menos unas cinco o 10 veces, pero lo importante es levantarse siempre, no importa lo que nos pase”, agregó.

Tras subrayar lo mucho que le gustó interpretar a “Ringo”, producción que se estrena el 21 de enero por Las Estrellas, José Ron recordó que en su vida, él también ha atravesado momentos muy difíciles.

La separación de sus padres, el dejar su Guadalajara natal, adaptarse a la ciudad sin tener que comer para cumplir su sueño, son algunos de ellos. “Fueron momentos complicados, pero también de aprendizaje. Igual que ‘Ringo’, mi motivación es mi familia: mis hermanos, mis padres y la vida misma”.

“Soy muy sensible y la historia me pega mucho, para ‘Ringo’ su hijo es su motor y me entregué con todo el corazón, así que estoy muy emocionado y agradecido con Lucero Suárez por esta oportunidad, ser un boxeador ha sido un regalo de la vida y estoy esperando ya que el público conozca esta historia”.

Al hablar sobre su preparación física, mencionó que tuvo como coach a Daniel “El Ratón” Zaragoza, ex campeón mundial de boxeo en las divisiones de peso gallo y supergallo en la década de los 80 y 90.

“Fue increíble, fueron como dos o tres meses de preparación, fue intensa y complicada, pero yo creo que el resultado lo van a ver en la pantalla, me exigió mucho como actor”.

Mariana Torres, César Évora, Jorge Poza, Alfredo Gatica, Arturo Carmona, Luz Ramos, Pierre Angelo, Alberto Estrella y el joven Pato Estrella, forman parte del elenco.