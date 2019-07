Joaquín Cosío, alias “Cochiloco”, habla de su éxito en el cine

El actor Joaquín Cosío atribuye que parte del éxito de su carrera actoral, se debe a las facciones peculiares de su rostro, poco agraciadas y recias, pero que le han abierto las puertas en rodajes internacionales como Rambo V: Last Blood, El llanero solitario y Spider man: Un nuevo universo.

El actor de El infierno, película en la que interpreta al “Cochiloco”, afirmó que los productores y directores de cine le han señalado que es difícil encontrar un actor con esas líneas de expresión marcadas que lo mismo pueden ser tiernas que insensibles.

“Sin duda le debo casi todo a mi rostro, porque la actuación es la capacidad de meterte a un personaje, pero la fisonomía es irrepetible”.

El “General medrano”, en Quantum of Solace, puntualizó: “Mi cara es el éxito, porque no es común, algunos son guapos en este medio del espectáculo y otros son como yo, pero como yo ninguno”, indicó.

Sin embargo, destacó que su desempeño como actor también ha sido fundamental: “Para mí (la actuación) es una necesidad, sin importar el tipo de personaje a desarrollar, haga lo que haga; claro es distinto actuar en televisión, cine o teatro, aunque el eje es interpretar, personificar y desdoblar actitudes y conductas”.

Puntualizó que en el teatro la responsabilidad es mucho mayor, porque es más riguroso: “Cambia todo, es otro lenguaje, otros tiempos, no hay toma dos o repetición de escenas, el actor se debe mucho a su naturaleza y debe saber manejar inteligentemente la presión de saberse frente a un público”.

Joaquín Cosío se encuentra a la espera del estreno de la cinta Polvo, de José María Yazpik, la cual retrata la realidad de un poblado, que cambia de suerte ante la llegada de negocios ilícitos.

“De hecho viene otra película que me dejó un gran sabor, Sonora, bajo la dirección de Alejandro Springall y que se estrenará este verano, una trama de la época de Plutarco Elías Calles y que aborda temas que hoy en día vivimos como la discriminación”.

El actor, quien fue padrino de la develación de placa por 300 representaciones de la puesta en escena Wenses y Lala, indicó que aún no piensa cómo va a enfrentar la vejez: “Aún no está en mi cabeza prepararme para ello, la carrera es difícil y complicada, pero si te puedo decir que hay que irse administrando, para no llegar sin nada a esa etapa”.