Jesse & Joy son parte de la iniciativa Dales un Hogar, en solidaridad con personas refugiadas

El dueto mexicano Jesse & Joy, así como el cantante Hozier y el pianista Ludovico Einaudi, se unen a Ed Sheeran en los conciertos Dales un Hogar, organizados en solidaridad con las personas refugiadas.

Dichos espectáculos cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional y Sofar Sounds y se llevarán a cabo el 20 de septiembre. En estos conciertos actuarán artistas reconocidos y artistas refugiados y refugiadas.

Mediante un comunicado de prensa se dio a conocer que además de los ya mencionados, también ofrecerán un “show” Alain Clark, Amber Coffman, Archive, Blaenavon, Bokanté, BØRNS, Esperanza Spalding, Get Cape. Wear Cape. Fly, Haerts, Imelda May, Jakubi, Joan As Police Woman, Jon Hopkins, Julia Holter, Kamau y Kate Miller-Heidke.

Así como Laura Mvula, Ledisi, Lisa Hannigan, Majozi, Marika Hackman, Mashrou’ Leila, Moby, Molly Kate, Kestner, Nick Mulvey, Nick Waterhouse, Peggy Seeger, Ryan Cabrera, Seratones, Shamir, Sivu, Stonefield, The Hoosiers, The Mowgli’s, Time For Three, To Kill A King, Tom Odell y We Were Promised Jetpacks.

Estos músicos se unen a un cartel de cientos de artistas entre los que ya figuran Ed Sheeran, que actuará en Washington D.C.; Fossils, que lo hará en Calcuta; Freshlyground, cuya actuación está prevista en Ciudad del Cabo, y Daughter y Kate Tempest, que tocarán, junto con otros artistas, en Londres.

“Es un honor para nosotros participar en los conciertos de Dales un hogar de Amnistía Internacional y Sofar Sounds. La crisis mundial de refugiados ha alcanzado proporciones históricas, debemos hacer algo desde nuestras casas para llegar a todos los rincones del mundo.

“Estamos con todas las personas refugiadas en su búsqueda de las libertades más básicas, la justicia y la igualdad. El arte y la música trascienden las fronteras: somos uno”, declaró Jesse & Joy, que actuará en la Ciudad de México.

Hozier, que actuará en Dublín, expresó: “Lo que hace a Sofar especial para mí es que puede tener lugar allí donde la hospitalidad sea un hecho. Mi experiencia con Sofar me ha demostrado que compartir un directo musical en el ambiente de intimidad y cercanía que se genera en la casa de una persona tiene algo de mágico.

“Me encanta la idea de participar en los conciertos de Dales un hogar, un evento global de bienvenida que pone de manifiesto el espíritu de acogida de Sofar y la importante labor de Amnistía Internacional”.

Presentada el 20 de junio, el Día Mundial del Refugiado, la iniciativa Dales es un hogar tiene como fin unir a la gente en una muestra de solidaridad con las personas que se ven obligadas a huir de su hogar y sensibilizar sobre las soluciones a la crisis de refugiados.

En los más de 300 eventos que se celebrarán en más de 200 ciudades, amantes de la música acogerán en sus casas conciertos íntimos de algunas de las mayores estrellas de la música, artistas refugiados y refugiadas, y activistas de todo el mundo.