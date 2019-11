Jennifer Aniston y P!nk brillan en los People Choice Awards 2019

La actriz Jennifer Aniston, la cantante y diseñadora Gwen Stefani y la cantante P!nk recibieron los premios People Choice Awards 2019, que reconocieron lo mejor del cine, la televisión, la música y la cultura pop.

Durante la ceremonia, en la que Adam Sandler fue presentador, Aniston, quien fue reconocida con el People’s Icon 2019, subió al escenario para recibir su premio, “como actores no hacemos este trabajo para los críticos o para nuestras familias, lo hacemos por el dinero. Es broma, es broma, este trabajo lo hacemos nada más y nada menos que para ustedes”.

A su vez, P!nk, quien recibió el People’s Champion Award 2019, asistió a la gala con su esposo y sus dos hijos e invitó al público a hacer pequeños cambios en su vida cotidiana para hacer la diferencia.

“Sé que una sola persona puede hacer la diferencia. ¿Quieren darle significado a su vida? Involúcrense. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, díganme si una sola persona no puede hacer la diferencia. Me siento una tonta a su lado, pero sé que tengo maneras de hacer pequeños cambios en mi pequeño mundo”, dijo en su discurso.

A su vez, la cantante y ex vocalista de No Doubt, Gwen Stefani, recibió el Fashion Icon Award al ser considerada por el público como un referente de la moda.

“Siempre he amado la moda y es para mí algo muy instintivo. Este amor a la moda se lo debo a mi mamá y también a mi abuela. Lo favorito para mí era ir con mi madre a la tienda y probarnos varios atuendos. La moda es lo que hago, amo la moda y allá afuera hay increíbles y talentosos diseñadores, así que gracias”, aseguró.

A su vez, Robert Downey Jr., quien obtuvo el Premio a Estrella Masculina 2019 por Avengers: Endgame, dedicó su premio a Stan Lee, “gracias por todo. Esto es para ti, amigo”.

El filme Avengers: Endgame se coronó como Película de 2019; Tom Holland fue elegido como Estrella de Acción por Spider-Man: Lejos de casa, y Beyoncé se impuso como Estrella Animada por El Rey León.

La Película Familiar fue Aladdin, protagonizada por Will Smith, en tanto que Zendaya fue elegida Estrella Femenina por Spider-Man: Lejos de casa y como Estrella de Drama Femenina en Televisión por la serie Euphoria.

El premio a Estrella de una Película de Drama en Televisión fue para Cole Sprouse, por Five Feet Apart: la Película de Drama 2019 fue para After y la Estrella de Comedia fue para Noah Centinelo, por The perfect date.

A su vez, la serie Stranger Things fue elegida como el Programa de 2019; el Reality Show de 2019 fue para Keeping up with The Kardashians. “Esto significa todo para nosotros. Gracias por apoyarnos durante 18 temporadas”, comentó Kim Kardashian, y The Big Bang Theory se llevó el premio a Comedia 2019.

El mexicano Luis Gerardo Méndez subió al escenario junto con Aniston y Adam Sandler, por ser los ganadores del premio de Película de Comedia con Murder mystery.

Actualmente, el protagonista de Club de Cuervos está a la espera del estreno de la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, en la que comparte crédito con Kristen Stewart y Noah Centineo.

A contuniación la lista completa de los ganadores de los People Choice Awards 2019:

Mejor Actor de Comedia: Kevin Hart

Mejor Actriz de Cine: Zendaya

Mejor Estrella de Drama: Cole Sprouse – Five Feet Apart

Mejor Estrella de Película de Comedia: Noah Centineo – The Perfect Date

Mejor Actor de Cine: Robert Downey Jr.

Fashion Icon 2019: Gwen Stefani

Mejor Reality Show: Keeping Up With The Kardashians

Mejor Programa Nocturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Mejor Serie: Stranger Things

Mejor Estrella Dramática de TV: Zendaya

People’s Champion 2019: P!nk

Mejor Artista Country: Blake Shelton

Mejor Influencer de Belleza: Bretman Rock

People’s Icon 2019: Jennifer Aniston

Mejor Participante de Show de Competencia: Hannah Brown

Mejor Película de Comedia: Murder Mystery

Estrella de Redes Sociales: David Dobrik

Mejor Álbum: Lover – Taylor Swift

Mejor Estrella de Película de Acción: Tom Holland – Spider-Man: Far from home

Mejor Película de Acción: Avengers: End game

Game Changer: Simone Biles

Mejor Show para hacer Bingewatch: Outlander

Mejor Estrella Femenina de TV: Millie Bobby Brown

Mejor Show Diurno: The Ellen DeGeneres Show

Mejor Show de Comedia: The Big Bang Theory

Mejor Agrupación: Blackpink

Mejor Canción: Señorita – Shawn Mendes ft. Camila Mendes

Mejor Artista Feminino: Billie Eilish

Mejor Artista Masculino: Shawn Mendes

Mejor Película: Avengers: End Game

Mejor Podcast Pop: Scrubbing in With Becca Tilley and Tanye Rad

Mejor Película de Drama: After

Mejor Show de Sci-Fi/Fantasía: Shadowhunters

Mejor Serie de Drama: Stranger Things

Mejor Estrella de Reality Show: Khloé Kardashian

Mejor Video Musical: Kill This Love – Blackpink

Mejor Estrella Masculina de TV: Cole Sprouse

Mejor Artista Latina: Becky G

Mejor Película Familiar: Aladdin

Mejor Gira de Conciertos: Blackpink

Mejor Estrella de Comedia en TV: Kristen Bell

Mejor Estrella de Película Animada: Beyoncé – El Rey León

Mejor Estrella Animal: “Doug the Pug”

Mejor Estrella con Estilo: Harry Styles

Mejor Estrella Social: Ellen DeGeneres