Javiera Mina estrena su ‘Espejo’

Una de las principales representantes del electropop en Latinoamérica, Javiera Mena, continúa girando en el marco de la promoción de su álbum “Espejo”, y está de plácemes por su estreno single y video.

El nuevo corte promocional que también se titula ‘Espejo’, cuenta con un trabajo audiovisual dirigido por Stanley Sunday, registrado en la ciudad de Barcelona, quien ha colaborado junto a Fangoria, La Bien Querida, entre otros.

En esta entrega, plasma a una niña leyendo una novela romántica del siglo XIX, toques de suspenso, romance y humor.

Sobre este proceso Javiera comenta: “La canción que habla de la verdad, de mirarla sin empañar el espejo del alma, inspirada en un poema del persa Rumi, fue vista por la mente de Stanley, que la llevó visualmente a un universo juguetón y mágico”.

“Es un video diferente y me parece que no tan obvio a lo que se espera de esta composición, es por eso que me embarqué y sentí muy satisfecha del resultado”.

Cabe señalar que la artista chilena se encuentra alistando lo que será el lanzamiento en vivo de su actual producción discográfica, fijado para el 29 de septiembre en el Teatro Caupolicán, en Santiago, Chile, en donde además repasará todos sus éxitos.