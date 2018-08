Javier Blake afirma que el rock sigue siendo alternativa

“Yo nací con una generación y con una idea de lo que a mí me gusta, que es el rock and roll, y la música se hacía con guitarras, esa es mi propuesta y mi alternativa”, indicó en conferencia de prensa

El vocalista de División Minúscula, Javier Blake, destacó la importancia de seguir activos y presentes en la música, aunque reconoció que hoy en día el parámetro que domina los medios no es el rock.

Sin sonar presuntuoso, consideró que han contribuido a una continuidad para que el rock prosiga, el cual es como una alternativa a otros géneros y mantiene su crecimiento, ejemplo de ello son los festivales que cada vez llegan a más lugares.

“Yo nací con una generación y con una idea de lo que a mí me gusta, que es el rock and roll, y la música se hacía con guitarras, esa es mi propuesta y mi alternativa”, indicó en conferencia de prensa con motivo del “show” “Bohemia 47”.

Aunque Javier Blake mencionó que le puede o no gustar lo que pase ahorita en la escena musical, en la cual prevalece el género urbano, es decir el reggaetón, no está en él criticarlo.

“Realmente no es mi generación la que está consumiendo esa música, yo vengo de otra donde todo se hacía con guitarras y de una forma orgánica, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, simplemente vengo de ahí y esta es mi propuesta”, detalló.

Por ello, descartó que para él sea una opción competir contra lo que está pasando en el terreno de la música urbana, es decir el reggaetón, porque no sería él; sin embargo, su opción es la de hacer una mejor canción o un mejor disco al anterior.

“Cómo puedo ser en cierta manera camaleónico, pero sin perder lo mío… eso es en lo que yo me siento a gusto y donde creo que el público que le gusta lo que hago es donde me quiere ver, no creo que me quieran ver a lado de Maluma”, ejemplificó.

Javier explicó que en primera él no quedaría y en segunda, no pertenece ahí, aunque reiteró que no considera que sea malo o bueno, ya que ni siquiera le da tiempo de juzgarlo porque no es parte de su entorno.

“Creo que esa siempre ha sido mi mentalidad, cómo puedo hacer algo diferente y mejor a lo que hice la vez pasada, una mejor canción, creo que el tiempo me está ayudando a ser un mejor compositor”, compartió.

El vocalista agregó que es su forma de ver la situación en vez de acoplarse como artistas de otros géneros, tal es el caso del pop, a quienes no les ve la necesidad de que estén haciendo eso porque están perfectos donde están; no obstante, es una idea de supervivencia y de estar dentro de los números uno.

“Yo a lo que siempre he aspirado es a que después de 20 años siga haciendo música con División Minúscula y a la gente le guste y pueda llevar comida a mi casa y vivir bien, eso para mí es una bendición; y no poder encajar en lo que ahorita esté sonando en términos de popularidad, no hice una banda por eso”, aclaró.

Javier se presentará el 31 de agosto próximo en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, al lado de Francisco Familiar, de DLD, y Érik Canales, de Allison, en la citada bohemia en que compartirán con el público la historia detrás de sus canciones.