Italianos de Talco abordan movimientos políticos a ritmo de ska

La agrupación italiana de ska punk, Talco, descartó que la música sea para enseñar o dejar aprendizaje en quien la escucha, pero sí consideró que es una manera de hablar con la gente de algunos temas, como de conciencia política, así como de aportar ideas que se pueden confrontar.

“Nosotros lo hacemos con mucha humildad, hablamos de lo que nos gusta hablar, lo que vivimos todos los días y no tenemos la idea de enseñar algo a alguien”, indicó a Notimex Dante, vocalista de la banda.

Talco celebra 15 años de carrera, en la que “Dema”, apodo con el que es más conocido Dante, cuenta que han creado canciones con diversos temas o argumentos, como el anticapitalismo, antiimperialismo, antirracismo y antifascismo.

En entrevista telefónica desde Italia con Notimex, el músico citó como ejemplo la canción Matematica idea, de su disco And the winner isn’t, la cual va contra el populismo y el genocidio; así como Danza dell’autunno rosa, que habla de los movimientos de izquierda y de las crisis.

Al preguntarle si piensa que los jóvenes realmente estén preocupados por lo que pase en el mundo, Dante dijo desconocerlo, no obstante, consideró que siempre han existido muchos movimientos, aunque no siempre se les da la difusión, contrario a otros que en realidad no lo son.

“Aquí en Europa la situación no es muy buena, hay mucha tendencia hacia la derecha, mucho populismo, el interés que se enseña a la gente es más egoísta que cultural. El egoísmo es fundamento del populismo”, consideró el también guitarrista.

Los integrantes de la banda, Ketto (bajo), Nick (batería), Jesús (guitarra), Rizia (trompeta) y Tuscia (saxo tenor), también han hablado sobre ellos y su carrera, como fue en “La Torre”; además, cada uno tiene sus aficiones los cuales también han plasmado en su música, contó “Dema”.

En su caso es el futbol, deporte que ha practicado y para el cual han creado destacadas canciones, como la que el equipo alemán FC St. Pauli la acogió como himno; sin embargo, lamentaron que existan diversas cuestiones financieras que estén arruinando o destrozando un poco este deporte.

“Yo he jugado futbol 12 años y al ser invitados a tocar en el campo tenía mucha ilusión. En general nos gusta mucho el futbol, hemos escrito una canción sobre Maradona, hemos tocado una versión de ‘La Mano de Dios’, e hicimos ‘St. Pauli Pauli Sau’ sobre el futbol de verdad, no del negocio del futbol moderno”, narró.

Desean tocar cada año en México

Aunque el idioma en el que los integrantes de Talco cantan es su natal italiano, y el idioma inglés es considerado como la base de una carrera internacional, han demostrado lo contrario, porque no les ha impedido traspasar fronteras y prefieren continuar utilizándolo.

“Es ridículo cantar en otro idioma cuando posees uno propios con el cual es más fácil cantar y comunicarse; además, la composición italiana tiene una buena musicalidad y las cosas van funcionando, este idioma también tiene historia de literatura, ¿por qué no aplicarlo a la música moderna?”, expuso.

Parte de sus seguidores internacionales los tienen en México, en donde harán una parada de la gira de su más reciente disco, And the winner isn’t, para presentarse en El Cantoral, que forma parte del Centro Cultural Roberto Cantoral, en la capital del país, el viernes 17 de mayo, y por primera vez visitarán Guadalajara, en donde el día 19 estarán en el C3 Stage.

“Yo creo que lo necesitamos, porque cuando tocamos en noviembre en la Ciudad de México fue increíble, y pensamos en volver lo más pronto posible e intentar repetir lo que hemos pasado; para nosotros es muy importante empezar a tocar en México cada año como hacemos en Europa”, destacó.

Dante explicó que en esta ocasión añadirán canciones a su set list para su show en el país, por lo del festejo de sus 15 años de carrera, motivo por el cual también tendrán algunas sorpresas ya que desean que sea algo muy especial.

“Personalmente tengo mucha ilusión de volver a México porque fue uno de los mejores momentos de la gira de 2018, espero que se repita como la vez pasada, nosotros haremos todo lo posible o necesario. El público mexicano es muy animado, hemos sentido muchos fans, me da un placer enorme”, aseguró.