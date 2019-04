Interpretar a “¡Shazam!” regresa a Zachary Levi a su infancia

Para él fue una tarea divertida estar en el filme de aventuras; “como adulto fue raro interpretar a un niño de nuevo, eso casi nunca pasa y realmente fue algo genial, estaba muy emocionado en particular por ese desafío.

El actor estadunidense Zachary Levi, protagonista de la cinta de aventuras “¡Shazam!”, consideró que quien no se reta en esta vida dejará pasar grandes oportunidades.

Para él fue una tarea divertida estar en el filme de aventuras; “como adulto fue raro interpretar a un niño de nuevo, eso casi nunca pasa y realmente fue algo genial, estaba muy emocionado en particular por ese desafío.

“Definitivamente fue un reto grandioso, pero me gusta plantearme este tipo de desafíos porque creo que es importante que nos retemos a nosotros mismos, ya sea como actores, escritores o lo que sea, si no lo hacemos no crecemos”, dijo.

El actor visitó la ciudad de México para hablar de sus experiencias en el rodaje y reveló que para él constituye una gran responsabilidad y que se deben tomar con seriedad todos los compromisos, sobre todo cuando lo verán audiencias mayores.

Enfatizó que si las personas no se retan sean actores, deportistas o escritores, jamás crecerán y dejarán pasar grandes oportunidades.

Basada en los cómics homónimos “Shazam”, cuyo estreno nacional será este viernes 5 de abril, trata la historia del joven “Billy Batson”, quien ha pasado su vida huyendo de hogares temporales.

Tras un encuentro misterioso con el legendario mago “Billy” obtiene sus poderes y a partir de ese momento se transforma en el nuevo protector de la comunidad.

El héroe deberá mostrar su valentía cuando un nuevo villano se cruce en su camino para hacer innumerables fechorías.

“Como adulto fue raro interpretar a un niño de nuevo, eso casi nunca pasa y realmente fue algo genial, estaba muy emocionado en particular por ese desafío. Realmente fueron meses y meses de trabajo en la creación del personaje para entenderlo y mutarlo a niño.

“Estar rodeado de niños a la hora de filmar es emocionante, maravilloso y realmente me ayudó a recordar cómo ser útil y cómo volver a ser un niño”.

Con emoción, el actor de 38 años expresó el cariño hacia su personaje como un vínculo con su infancia, ya que desde pequeño soñó convertirse un superhéroe.

“Cuando era niño soñaba con serlo, creo que todos lo soñamos. Para mí es asombroso como actor llegar a esta edad y poder interpretar este tipo de increíbles personajes, y una de las cosas que más me gusta es que usas demasiado tu imaginación, algo que no pasa con otros personajes.

“La primera vez que me vi con el traje mi niño interno perdió la cabeza, estaba muy emocionado. La otra parte de mí pensó ‘oh por Dios, esto realmente está pasando’, realmente fue algo increíble”.

Describió al carismático personaje como un héroe diferente a los demás gracias a que “es el único que es un niño que tiene una palabra mágica para decir y que mágicamente los transforma en algo que luce como un adulto y tiene superpoderes, pero sigue teniendo 14 años en su interior”.

Zachary Levi dijo que se siente contento con el trabajo logrado y que el mensaje principal de la cinta es la unión familiar, sin importar si se convive con una familia adoptiva.

“Creo que lo más grande que ocurre a lo largo de la película es la familia, es algo que se aprende desde el principio del filme. También habla de tener una familia amorosa y que realmente te apoye”.