Humberto Dupeyrón enfrenta con optimismo progresión de esclerosis

'Mi enfermedad es incurable, progresiva y discapacitante. Al rato, no sé en qué momento, voy a tener problemas. Me van a tener que dar de comer en la boca, cargarme, bañarme y hacerme todo, pues así terminamos quienes tenemos esta enfermedad', explicó

Con resignación y optimismo, el actor Humberto Dupeyrón enfrenta los embates de la esclerosis múltiple que comenzó a manifestar desde que tenía 12 años.

“Mi enfermedad es incurable, progresiva y discapacitante. Al rato, no sé en qué momento, voy a tener problemas. Me van a tener que dar de comer en la boca, cargarme, bañarme y hacerme todo, pues así terminamos quienes tenemos esta enfermedad”, explicó.

Por ello es que desde hace cinco meses tomó la decisión de irse a vivir a la Casa del Actor “Mario Moreno”, de donde puede salir y entrar las veces que quiera.

“Pido permiso para salir y si puedo, me voy tres o cuatro días. He viajado a Cancún una semana y otra semana a Los Ángeles, me llevan y me traen”, platicó a la prensa.

Reveló que él tomó la decisión de ingresar a dicho asilo. A su familia le dijo que era lo más conveniente, pues vivía solo en su casa y no tiene pareja.

“Decidí hacerlo ahora porque en una etapa más avanzada de la esclerosis múltiple no me iban a permitir entrar, porque aquí todos debemos llegar caminando. Me atienden bien aunque todavía se me complica respetar las reglas y esperar a los horarios de comida”.

A sus 70 años, Dupeyrón aseguró que es una de las pocas personas que a su edad, sobreviven a este padecimiento, pues la mayoría muere antes de las seis décadas de vida.

“Al inicio, los médicos no sabían bien lo que tenía. Fue hasta los 40 años cuando me hicieron un diagnóstico y antes de eso, me tacharon de mentiroso, hablador, cobarde y miedoso. De pronto no podía hablar o se me trababa la pierna”, recordó.

Aunque todavía sale solo a la calle, comentó que ya no se atreve a conducir su carro debido a que no alcanza a distinguir la distancia entre un automóvil y otro.

“Además, me pongo nervioso, me altera el ritmo de los cláxons y me agobia el tráfico, me pongo de malas”, indicó Dupeyrón, quien asegura tener una “enamorada” de 33 años.

Con respecto a los dolores que llega a padecer, dijo que desde hace 15 años no ingiere medicamentos de ningún tipo, pues todos le provocaban sueño, le afectaban al estómago y no le ayudaban a detener el avance de la esclerosis múltiple.

“Cuando algo me empieza a doler, le digo a Dios: ‘si algo te debo, Dios mío, con esto te pago. De pronto, se va yendo el dolor. A veces cuando estoy dormido, las piernas se me hacen nudo, me dan calambres y se me jala el brazo. Lo primero que hago es pararme y una vez de pie, trato de ponerme en el suelo”.

Para el próximo año el actor continuará presentando su monólogo “El Gorila” y la obra “Llorar a carcajadas” en la que abunda acerca de su vida personal y profesional. Sus mujeres, sus hijos, su enfermedad y Dios, a quien define como su fortaleza.