Hija de José Luis Cuevas planea hacer documental sobre el fallecido artista plástico

La realizadora mexicana María José Cuevas, hija del artista plástico José Luis Cuevas, fallecido el pasado 3 de julio, mantiene firme la idea de realizar un documental sobre su padre, el cual podría ser contado desde una visión familiar.

Reconoció que no hay una fecha para llevar a cabo el material fílmico porque aún es muy pronto para empezar a hurgar en sus recuerdos.

“Hay que esperar un poco antes de comenzar a abrir esa caja de los recuerdos, porque son momentos difíciles por los que atravieso ahorita”, dijo la cineasta, creadora del multipremiado documental “Bellas de noche”, el cual es un homenaje al pintor, grabador y escultor mexicano.

Indicó que llegado el momento se sentará a escribir el guion, “porque cuando surgió la idea de hacer algo de mi padre, él estaba vivo y ahorita lo que necesito es asentar el corazón y ver qué pasa, porque estoy totalmente movida.

“Ahorita el terror de ver material de archivo con mi papá no me deja pensar, pero claro que se hará el documental y mis hermanas me ayudarán a realizarlo. Aunque también debo ver con qué contamos”, dijo la documentalista.

“Para mí es pronto para hablar del rostro que quiero mostrar de él, porque no hay nada escrito, pero tengo claro que lo haré”, añadió María José, quien incluirá en esta aventura fílmica a sus sobrinos, quienes igual que ella son directores y poseen material de José Luis Cuevas.

“Ellos tienen material de la familia y creo que por ese lado podemos hacerlo, desde el punto de vista de los tíos, nietos, amigos, etcétera”, apuntó Cuevas, quien señaló que el trabajo es la fórmula que la ha ayudado a superar primero el distanciamiento con su padre y ahora su partida.

Destacó que la cinta “Bellas de noche” hizo la diferencia en su vida, no sólo porque es un producción que hizo con el corazón, sino también porque es un homenaje a su padre, ya que gracias a él conoció de pequeña el mundo de las vedettes.

“Cuando tenía como 10 años mi padre me llevó al Teatro Blanquita a ver a Lyn May y no era raro para mí ver a estas mujeres, pues mi padre las conocía”, recordó la directora, quien añadió que este documental le enseñó a celebrar la vida.