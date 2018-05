Hacer música ya no es negocio ni tan interesante, asegura Alan Parsons

Aunque asegura que el mundo musical ha evolucionado bastante bien, el cantautor e ingeniero de audio estadunidense Alan Parsons sostiene que hoy en día cualquier persona puede hacer música con una computadora.

Desde Santa Bárbara, California, el también productor habló de sus preocupaciones dentro de esta industria, la cual se ha visto afectada al grado de que varias disqueras han tenido que cerrar. “La música ya no es negocio, porque cualquiera baja un tema y comparte, ya no es tan interesante”, anotó.

“El mercado está lleno de música y lo que nos queda a los artistas es ofrecer ‘shows’ memorables y es ahí donde se va a saber quién es quien, porque ahí todo es diferente. Nuestra gran apuesta como artistas es cautivar al público para que pague por ir a vernos”, compartió el músico, quien llegará a México el 20 de junio próximo con The Alan Parsons Symphonic Project.

Al preguntarle sobre si esta razón ha sido la que ha determinado que hayan pasado 14 años desde que lanzó su último disco inédito, “A valid path”, dijo que una de las razones es que no tenía una compañía que lo representara, ya que algunas tuvieron que desaparecer. Pero próximamente una disquera italiana, que goza de requerimientos legales, “lanzará uno de nuestros discos”.

Contrario a lo que sucede actualmente con la influencia de nuevos géneros y estilos, Parsons señaló que él no cambia su estilo ni se siente influenciado por la música más reciente. “No hay ninguna influencia que me mueva ahora mismo”, anotó.

Además de componer, Parsons se ha desempeñado como ingeniero de audio para artistas como Paul McCartney, The Beatles y Pink Floyd, entre otros, por lo que reconoció que trabajar con ellos de alguna manera tuvo una influencia; sin embargo, “tengo mi propia manera de grabar y escribir”.

“Fue una maravillosa experiencia trabajar con ellos, pero no una influencia directa en la manera en la que compongo. No es la carta más importante que tengo, pues he hecho mi propio camino, mi propia música y he tenido éxitos por mi propia cuenta”, agregó el músico, quien aseguró que hace tres semanas estuvo de vacaciones en su casa ubicada en Mahahual, Quintana Roo.

“Me gusta mucho venir a México, lo disfruto muchísimo y siempre es un gusto regresar, porque me reciben muy bien. Tengo un público que quiere verme en vivo y eso es fantástico, ahora iré con un ‘show’ sinfónico que deseo disfruten”, mencionó a propósito del concierto que dará en el Auditorio Nacional.

Es de mencionar que para este espectáculo sinfónico, Parsons se hará acompañar de una de las mejores formaciones musicales de Puebla, la Orquesta Sinfónica 5 de Mayo, gracias a las negociaciones de la empresa Glittergrove Entertainment Agency.