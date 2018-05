Gustaría a Leo Dan ser naturalizado mexicano

El cantautor argentino Leo Dan expresó su anhelo por ser naturalizado mexicano, pues ha compuesto muchos temas a ritmo de mariachi y asegura amar a este país.

“Una vez le pregunté a José Alfredo (Jiménez) qué debía hacer para cantarle a México y me respondió: ‘escucha hablar al pueblo y vas a ver que ahí está su música’”, recordó el artista.

Desde entonces, dice, comenzó a componer temas con mariachi y a la fecha suma más de 30 álbumes en este género musical.

“He grabado casi 200 canciones con mariachi. Se dice poco, pero en todos lados donde canto uso el mariachi, lástima que los mexicanos no me hicieron ciudadano de aquí, no me nacionalizaron; me hubiese gustado ser, pero soy mexicano de corazón”, externó Leo Dan.

El intérprete de hits como “El último beso”, “Pídeme la luna” y “Te he prometido”, entre otros, resaltó que en su natal Argentina mínimo debe haber entre 20 y 30 mariachis.

En conferencia de prensa, para festejar el éxito que ha conquistado a través de su disco “Celebrando una leyenda”, recordó que fue el primer baladista que grabó bajo este ritmo tradicional mexicano, pese a que no le otorgaban permiso en la disquera que lo representaba.

“El dinero que me dieron lo invertimos para hacer ‘Esa pared’ a ritmo de mariachi y nos salvó la vida porque fue un éxito que aquí duró como tres o cuatro años en primer lugar”, resaltó.

Debido a la aceptación que generó, Leo Dan tenía que presentarse en los escenarios cantando su tema, por lo tanto, consideró la posibilidad de portar el típico traje de charro.

“Cuando me probaron el traje fui a la casa de Miguel Aceves Mejía y pensé que no iba a poder caminar de tan pesado que estaba. Él usaba uno de plata y ya cuando me pusieron el sombrero, me caía y les dije: ‘así no llego ni a una canción’. Entonces, empecé a cantar de trajecito nomás, por supuesto, respetando la vestimenta del mariachi”.