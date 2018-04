Guatemalteco Jesse Baez celebra dueto con Paty Cantú en el tema ‘Miento’

En su visita a la Ciudad de México, el guatemalteco Baez externó que cuando Paty le muestra el tema le fue fácil aportar su lírica y su estilo: 'Me sentí identificado y me gustó, porque es un mensaje que le pasa regularmente a cualquier ser humano y a mí me pasa seguido que extraño a alguien y termino por mentir al rechazar que extraño'