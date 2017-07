Gon Curiel llevará su espectáculo cómico a Tlaxcala, Monterrey y León

Luego de celebrar sus primeras 100 funciones en el “Foro Pasquel” de la Ciudad de México, el standupero Gon Curiel se presentará el 15 de julio en Tlaxcala, el 22 de julio en Monterrey y el 5 de agosto en León, Guanajuato.

El comediante da continuidad a su carrera. Actualmente promueve su propio espacio en su canal de YouTube con el concepto “Noticreas”.

Gon Curiel comenzó su carrera artística en noviembre de 2010 y desde esa fecha ha tenido como único objetivo hacer reír a la gente.

“Noticreas” consiste en un monólogo con una duración de 15 a 20 minutos en los que hace referencia a las noticias más relevantes de la semana en México y el mundo de una forma divertida, haciendo uso de la sátira y la comedia.

Curiel ganó el primer Festival de Stand Up Comedy de Café 22, participó en todos los especiales de Stand Up Comedy del canal Comedy Central Latinoamérica y Netflix lo convirtió en uno de los primeros comediantes de stand up de habla hispana en tener su propio especial, se informó en un comunicado.