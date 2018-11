Gomita podría interpretar a Lyn May en su serie biográfica

Hace poco Lyn May firmó un contrato para realizar una serie de su vida, entre los nombres que figuran para interpretarla figura el de la payasita “Gomita”.

Aunque, la vedette dijo no conocer a la joven comediante, declaró que no le agrada la idea de que ella la interprete.

“No creo que tenga mucha carrera. La he visto en fotos y la noto un poco gordita. La verdad, yo de toda la vida he sido flaquita, nunca he podido engordar y como de todo”, dijo en entrevista para Univisión.

Durante un encuentro con los medios Lyn May, mencionó que “ya voy a ignorar a todo mundo. Nada más voy a salir a bailar, a cantar, a enseñar y a decir cualquier pendejada para que el público se ría y ya”.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos Rolando Contreras, confirmó que Araceli Ordaz, nombre de pila de la payasita, sí dará vida a la popular vedette en su serie biográfica.