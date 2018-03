Géneros urbanos quedarán en la memoria como los tradicionales: A. Chal

Defendió que el reguetón, el hip hop y el rap ya no son tendencia ni moda. 'La música tiene ritmo, palabras y melodía, es universal, y considero que mis canciones son un arte y estos géneros musicales se quedarán en el gusto de la gente como el tango, el mariachi y la salsa, en su momento', dijo

El cantautor peruano Alejandro Salazar, conocido como A. Chal, radicado en Estados Unidos, tiene grandes expectativas de proyección en México, ahora que se presente el 7 de abril en el Festival Ceremonia, a realizarse en el Foro Pegaso, en el estado de México, especialmente para compartir su obra.

Defendió que el reguetón, el hip hop y el rap ya no son tendencia ni moda. “La música tiene ritmo, palabras y melodía, es universal, y considero que mis canciones son un arte y estos géneros musicales se quedarán en el gusto de la gente como el tango, el mariachi y la salsa, en su momento”, dijo.

Recordó que el reguetón lleva ya 20 años en la escena musical y que “lo mismo que enfrentamos los creadores en esos géneros, nuestros padres enfrentaron las mismas críticas por el rock en su momento y el género quedó en el gusto de varias generaciones y así sucederá con el reguetón, el hip hop y rap”.

A.Chal enfatizó que lo único que le preocupa es cantar y hacer lo que ama, que es comunicar a la gente su sentir. “No me importa cuánta gente vaya o no a verme, eso es irrelevante, especialmente en el Festival Ceremonia 2018, donde habrá otras grandes opciones de música”.

Sin embargo mencionó que, desde su punto de vista, el dinero no es la forma de triunfar. “La música misma es el camino para ese beneficio de popularidad, porque la música me llevara al mismo dinero, que debe servir para hacer más obras y no para alimentar el ego humano”.

El peruano A.Chal destacó que tiene muchas metas y que uno de sus más grandes sueños “es ayudar a la gente a través de mi propuesta, porque el fin de la cultura no sólo debe ser la atracción, diversión y esparcimiento, sino también hacer el bien al otros, ayudar a los demás, es lo que le dará sentido a mi vida artística”.

A.Chal compartirá el escenario de Ceremonia 2018 con exponentes como Arca, Beck, Bomba Estéreo, Caribou, Cashmere Cat, Cuco, Four Tet, Girl Ultra, Kelela, King Krule, Mind Field, Mura Masa, Soulwax y Wet Baes.