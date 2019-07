“Game of Thrones” arrasa con 32 nominaciones a los premios Emmy 2019

La serie Game of Thrones (Juego de Tronos) batió récord al lograr un total de 32 nominaciones a los Premios Emmy 2019, cuya edición 71 se llevará a cabo el 22 de septiembre próximo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, California.

Durante la ceremonia en la que se dieron a conocer las producciones postuladas, la afamada serie destacó por ser la que más postulaciones ha recibido por una temporada y 161 a lo largo de su historia que comenzó en 2011 y concluyó el 19 de mayo pasado.

Entre las 32 candidaturas de la hoy gran favorita, destacan la de Mejor Serie Dramática, Mejor Serie Épica y Mejor Dirección. Emilia Clarke y Kit Harrington se colocaron en los segmentos de Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente.

Como Actrices de Reparto se consideraron a cuatro talentos de la producción: Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark) y Maisie Williams (Arya Stark).

En el rubro de Actor de Reparto, Game of Thrones colocó a Alfie Allen (Theon Greyjoy), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) y Peter Dinklage. Este último podría ganar su cuarta presea por el papel de “Tyrion Lannister”.

En contra de Game of Thrones, del canal HBO, competirán en la categoría de Mejor Serie Dramática: Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

A Game of Thrones le siguen en nominaciones la comedia The Marvelous Mrs. Maisel (La maravillosa Sra. Maisel), con 20 menciones, y la miniserie Chernobyl, con 19; mientras que el programa de televisión Saturday night live suma 18 y la comedia Barry, unas 17.

El drama Fosse/Verdon alcanzó un total de 17 postulaciones; en tanto que la miniserie When they see us (Así nos ven), se colocó con 16.

Game of Thrones ha sido la opción de entretenimiento más agasajada en las siete décadas de historia de los Premios Emmy, con 161 nominaciones y 47 estatuillas, incluida la de Mejor Serie Dramática en 2018. Cabe destacar que la cadena HBO se alzó con 137 postulaciones para este año y le siguió la plataforma Netflix, con 117.

Las nominaciones fueron anunciadas por los actores Ken Jeong y D’Arcy Carden. Una semana antes de la ceremonia oficial se realizará una fiesta en la que se darán a conocer a los triunfadores en las categorías de producción y otros campos.