Galardonado actor español Manolo Solo desea volver a filmar en México

Con el deseo de volver a filmar en México, país que le gusta mucho, el actor español Manolo Solo recibió el segundo Premio Luz de la 44 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, y aseguró que “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, “es un peliculón”.

Solo, quien ha trabajado para directores como Guillermo del Toro en “El laberinto del fauno”, y con Alejandro González Iñarritu, en “Biutiful”, fue parte del reparto de “La cebra”, dirigida por el mexicano Fernando Javier León Rodríguez, un filme independiente con el que, dijo, tuvo “una experiencia fantástica”.

También calificó de “tremenda”, la experiencia de haber trabajado con Del Toro y con González Iñarritu, y en el caso de “El laberinto del Fauno, refirió que fue bailando de un papel a otro, siendo los primeros “muy pequeñitos”, para quedarse al final con uno de mucho recorrido, el lugarteniente.

“Lo que recuerdo de esa experiencia era como si cuando yo era niño y soñaba con ser actor, lo estuviera viviendo, como en las películas de cine fantástico o bélico que me gustaban de pequeño, cuando yo estaba en una secuencia y habían explosiones, me salpicaba la arena, era un disfrute como cuando era pequeño”, contó.

Manolo Solo, quien nació en Algeciras, en el sur de España, y quien ha sido reconocido con varios premios, entre ellos, el de Mejor Interpretación Masculina de Reparto por “Tarde para la ira”, aseguró que “a México voy a volver, tengo que volver, me gusta mucho”.

El actor andaluz alabó la “calidad” del cine hecho en Iberoamérica e insistió en que le encantaría trabajar “al otro lado del charco”.

“Ojalá viviéramos un resurgimiento del cine iberoamericano, veo que cada vez hay más países haciendo obras buenísimas”, destacó.

Acompañado por el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, Solo afirmó que el Premio Luz es “un reconocimiento” que le llena de “orgullo”, y le hace “muy feliz”.

Añadió que le tiene un especial cariño al Festival y a la ciudad de Huelva, a la que está vinculado familiarmente y a la que solía visistar cuando vivía en Sevilla para acudir a su mercado.

“Soy muy coquinero, berdigonero, me encantan los chocos y el marisco, me lo pongan como me lo pongan”, bromeó, en referencia a algunos de los manjares gastronómicos locales.

Durante el encuentro, el actor andaluz reveló muchas de las claves interpretativas que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria.

Entre los personajes a los que ha dado vida, el actor destacó el primero, en el cortometraje “Bailongas” de Chiqui Carabante y el que le valió un Goya por la película “Tarde para la ira”, donde interpretó a “el Triana”, un personaje que le abrió muchas puertas.

En tono de broma, aseguró que para poder interpretar una amplia gama de papeles, como los que ha abordado, su clave ha sido “tener poca personalidad”.

“No, no creo tener poca personalidad, pero no me cuesta comprender psicologías diferentes a la mía, ponerme en el lugar del otro”, apuntó.

Con este galardón, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del Festival, el certamen reconoce el trabajo y la trayectoria de este actor español.