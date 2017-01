Fred Roldán dice que todavía está en edad para ser “Pinocho”

El actor Fred Roldán dijo que a sus 57 años y pese a los comentarios en su contra, todavía se siente apto para dar vida a “Pinocho”.

“Este 2017 cumplo 36 años de ser ‘Pinocho’ y quiero seguir haciéndolo, por eso me cuido mucho, me veo la cara y me pregunto: ¿‘aguanto todavía?, ¿aún tengo la agilidad?, y la respuesta es sí”, expresó Roldán a Notimex.

Señaló que a estas alturas de su vida ya no tiene nada que ocultar, “simplemente porque no me interesa. Tampoco se trata de presumir, pero creo que uno sabe hasta cuándo puede hacer un personaje y, en mi caso, sigo siendo el niño que corre, baja, sube y trepa.

“Entonces, puedo hacerlo por el tiempo que Dios quiera o que Dios me preste vida”, indicó.

El también productor y director comentó que cuando ya no pueda dar vida a “Pinocho”, será “un Gepetto maravilloso y no pasa nada. Todo es según el cristal con que se mire y la verdad es que si lo haces con amor, no pasa nada”.

“Pinocho” es un muñeco de madera que cobra vida gracias a un hada que baja del cielo para cumplir el deseo de “Gepetto”.

Al enfrentarse a la vida, “Pinocho” se encuentra con un gato y un zorro villano que le hace creer que la escuela es mala y que no aprenderá, pero gracias a su conciencia, un pequeño grillo llamado “Pepe”, saldrá adelante.

Fred Roldán se presenta en temporada de “Pinocho” en el Centro Cultural Roldán Sandoval. En cartelera también muestra las obras “Y llegaron las brujas” y “Blanca Nieves y los siete enanos”.