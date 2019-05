Fran Hevia ‘escultor’ de la comedia

Fran Hevia, standupero, comediante, guionista y productor, habló, en exclusiva para IMPACTO, El Diario, de su exitosa trayectoria al frente y detrás de los reflectores en una década.

Pese a lo que muchos ven en el escenario, Hevia se considera una persona tímida, sin embargo, el amor a crear risas y la vena cómica fueron el detonante para ser el protagonista de su propio espectáculo.

“Pues, la verdad, siempre me ha gustado (la comedia), eh, pero también he sido una persona bastante tímida, eh, por lo general, pero, finalmente, como que me ganó más la vena cómica, ¿no? Ahora sí que a’i andamos unos añitos”, expresó

El “cotorreo”, del que echó mano desde muy pequeño, fue trazando su futuro.

Años más tarde se convirtió en su modo de vida al tener su primera oportunidad profesional escribiendo guiones para Eugenio Derbez.

“Desde muy chico, la verdad, siempre me ha gustado mucho el cotorreo, eh, y yo no tenía en claro que se podía vivir de esto hasta que, digamos, lo empecé a hacer de manera amateur y, eventualmente, surgió la oportunidad de hacerlo de manera profesional con Eugenio y, pues, bueno, ya ahí me subí al tren y ya no me he bajado, afortunadamente”, aseguró Hevia

Si bien el proyecto de Hevia, que en el próximo mes de octubre cumplirá 10 años de carrera, era tener su propio programa de sketches, se decidió por el stand up, ya que es una disciplina más fresca y noble en el tema de producción.

“Siempre había querido, justamente, un programa de sketches, pero finalmente creo que, ahorita, el género que está en boga es otro; la comedia que está usando la gente ya no es el sketch en la tele, ¿no?, y, justamente, el stand up es como una disciplina un poquito más fresca y, además, es como muy noble de producir; afortunadamente, es lo que está buscando la gente”, refirió Hevia.

Aunque su objetivo principal se desvió un poco, su decisión fue la correcta debido a que hoy en día cuenta ya con dos shows grabados, aunque el primero sólo es en audio; el segundo especial de comedia se grabó, en el 2018, en el Lunario del Auditorio Nacional y lleva por nombre “EN EL ACTO”.

El show, que lleva poco de ser lanzado y que echa mano de las nuevas plataformas de difusión, en este caso Youtube, en el canal de Casa Comedy TV, ya cuenta con al menos 339,620 vistas y con un gran número de pulgares arriba.

“‘EN EL ACTO es mi segundo especial de comedia; el primero lo saqué en el 2016 y sólo está disponible en audio; era un CD que, creo, todavía por ahí anda.

“Este es el segundo; lo grabamos, el año pasado, en el Lunario del Auditorio Nacional y lo acabamos de lanzar en video, YouTube, en el canal de Casa Comedy, completamente gratis para la gente y, en audio, en todas la plataformas de música, como el anterior, y próximamente lo vamos a sacar en físico, también en CD, para la gente que aún es clavada de los formatos físicos”, explicó el standupero.

La decisión de grabar las rutinas que forman parte de “EN EL ACTO” fue tomada tras casi dos años de tour por toda la República Mexicana.

El show, que está compuesto por distintas rutinas de su último tour, tuvo una duración de dos años, pero, como era de esperarse, la mente de Hevia sigue trabajando y hoy en día se enfoca en el show para este 2019 y en la grabación del mismo.

“‘EN EL ACTO’ es un show que muestra la manera más cruda del espectáculo; se dejan a un lado las grandes producciones y pretende mostrar de forma más real lo que vive el protagonista bajo los reflectores y frente a los asistentes, de ahí el origen del nombre, pero también está relacionado al tan afamado chiste del Yakult”, acotó Hevia.

En cuanto al chiste en referencia, aseguró que lo toma de la mejor manera, ya que le resulta muy gracioso y le gusta incentivar la interacción con el público.

“La verdad es que me piden ese (chiste del Yakult) y me piden por ahí varios, o sea, un par; como que la gente se siente con la confianza de pedirme que cuente ciertas rutinas y, pues, sí, de repente me da hueva estar diciendo lo mismo, pero la verdad es que se me hace muy chistoso que lo pidan como si fueran canciones, entonces, también me gusta incentivar ese comportamiento; es como un chiste local que tengo con la gente; se me hace [email protected]&%*”, puntualizó Hevia.

Así las cosas, el arduo trabajo y la constancia han puesto a Hevia en el lugar donde está ahora.

Prueba de ello es que, además de nuevo show, cuanta con proyectos alternos y actualmente escribe “La Resolana” con “El Capi”, amén de que acaba de terminar una serie llamada “Ninis.