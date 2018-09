Festival Sitges reúne 50 años de historia en libro y exposición

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña: Sitges continúa con la celebración de su 50 aniversario, con la publicación de un libro conmemorativo y una exposición que ha recorrido diversas partes del mundo.

Mónica García, Subdirectora de la fundación y organización del Festival de Sitges, declaró en entrevista con Notimex que este evento cinematográfico, uno de los más prestigiosos de este género, ha sido una cartera de talentos.

“Representamos casi la mitad de la historia del cine, poniendo foco a un género que es muy querido, somos hermanos con Feratum por ese sentimiento, una mirada a la creación, también de sus creadores”, declaró.

Puntualizó que Sitges ha tenido el lujo y la experiencia de que por sus salas han pasado creadores de la talla de Guillermo del Toro, por ejemplo, “siendo jovencitos” y que han creado una escuela detrás de ellos.

Indicó que tanto el libro como la exposición, representan un viaje en el tiempo por los 50 años apasionantes, en el que han participado autores de todas las nacionalidades.

El libro, dijo, es una revisión de lo más importante de cada una de las ediciones, en el que se habló acerca de las producciones que terminan siendo más representativas y que han influido con el tiempo.

Aclaró que a veces las ganadoras, no siempre son las más recordadas, porque aunque se hayan llevado el triunfo “tal vez ya no nos acordamos, pero puede ser que haya alguna cinta que no estuviera en competición, pero que tuvo un peso muy decisivo en la historia del cine”, platicó.

Esta publicación no sólo permite el recorrido año con año, tiene muchas citas de gente que ha pasado por Sitges y que ha para esta persona, el festival ha significado algo en su carrera cinematográfica.

“La mayoría de los grandes directores de cine de género internacionales, se han sentido siempre vinculados al certamen; es bonito ver un recorrido fotográfico extraordinario”, consideró.

Por su parte, Diego López, Programador del Festival de Sitges dio detalles de la exposición gratuita “El cinema es fanastic!”, en donde se explica mediante una placa, que en 1967 se pone en marcha la primera Semana Internacional de Cine, Foto y Audiovisión entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

Esto fue un intento de prolongar la temporada turística con el hotel Calipolis como sede de las Jornadas de Escuelas de Cine; en la Escuela Oficial de Cine, los alumnos aprovechan la ocasión para protestar contra todo el entramado institucional y algunos de ellos acaban en comisaría.

“El proyecto se reconduce y la Dirección General de Cine del Ministerio de Información y Turismo pide, para no hacer competencia a San Sebastián o Valladolid, centrar el nuevo festival en un género cinematográfico concreto.

“Finalmente, la organización se decanta por el cine fantástico y el terror, géneros populares y alejados de posibles connotaciones políticas. Así nace la Primera Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror”, se explica en esta muestra.

Fue el 28 de septiembre de 1968 en el que se realiza la primera proyección del festival en el cine Prado y cortos de George Meliés; el programa incluye clásicos de Fritz Lang o. F.W, Murnau, junto con la obra de cineastas del momento como Roman Polanski, Terence Fisher, Jean-Luc Godard o Mario Bava.

Fue hasta 1971 cuando el festival da un salto y se convierte en un certamen competitivo con acreditación internacional; se incorpora el galardón oficial: la Medalla de Oro al mejor filme, que otorga un jurado especializado.

El cineasta Robert Fuest convierte el crimen en una de las bellas artes en “The Abominable Dr. Phibes”, que ofrece un papel dramático a medida del actor Vicent Prince.

Para 1974, el cine Retiro (500 plazas) con más aforo que el que ofrecía el cine Prado (350 butacas), se convierte en la sede principal del certamen, un nuevo espacio para el encuentro de la industria y los artistas locales.

Con “No profanar el sueño de los muertos”, el director catalán Jordi Grau importa al contexto europeo la idea de los muertos vivientes, que había acuñado en Estados Unidos George A. Romero.

López detalló que en 2005 se pusieron manos a la obra por diferentes vertientes para realizar esta exposición, fueron dos años de búsqueda intensa, primero para recuperar los carteles de las 50 ediciones.

“Hay mucho material gráfico, era muy difícil a finales de los 60 recuperar el material, también se encuentran cartas, fotografías, postales, el diario del festival fue complicado de recuperar”, platicó.

Agregó que se muestra varios ejes temáticos en relación al cine oriental, español, animación, para que la gente tenga una visión de cuatro géneros importantes para Sitges.

“Ha sido laborioso buscar toda la documentación, carteles, publicaciones, etcétera para dar forma, pero ha sido un trabajo bonito para recuperar piezas que no sabíamos que existían, mucha información que desconocíamos, ha sido un esfuerzo arqueológico prácticamente”, señaló.

Por otro lado, consideró que el público del cine de terror aumenta cada año, pues a nivel de festival ven que cada año hay más gente que asiste, compra entrada, por lo que cree que es un público muy receptivo al género.

“La taquilla lo dice, películas de los últimos tiempos de terror como por ejemplo ‘It’ ha sido un éxito alucinante, por lo menos en España, al igual que ‘Annabelle’, ha tenido mucha fuerza. Hay una juventud que está muy interesado en esto”, aseveró.

Dijo que el Festival de Sitges se gestó en una etapa muy difícil en España, porque hacer un festín de cine de terror era muy difícil por la censura en aquellos años.

Pasada esa lucha, se ha confeccionado un encuentro con mucha fuerza, variedad, con un público asistente que tiene mucha fidelidad.

“Ha sido un trabajo muy duro desde todas las direcciones, desde el equipo, la dirección artística, de poder ir cada año con las pautas del género que había en ese momento y sobre todo hacer un cine que le interesara a los fans”.