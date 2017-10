Festival de Cine de Los Cabos estrenará filme mexicano “Camino a Marte”

El Festival de Cine de Los Cabos anunció las 14 películas que integrarán su selección oficial, entre las que destacan el estreno de la cinta mexicana “Camino a Marte”, de Humberto Hinojosa.

Mediante un comunicado se dio a conocer cuáles producciones estarán presentes en el encuentro fílmico que se realizará del 8 al 12 de noviembre en Los Cabos, Baja California Sur.

De las 14 películas elegidas, 93 por ciento serán lanzadas durante la sexta edición: estreno mundial (cinco), internacional (dos) y en México (seis).

El festival se distingue por tener una curaduría de talento joven e independiente en su selección oficial, además de crear espacios para impulsar sus producciones con líderes de la industria cinematográfica.

Un jurado internacional será el encargado de elegir a los ganadores de las secciones: Competencia Los Cabos y México Primero, en las que participan producciones y coproducciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Competencia Los Cabos está integrada por los filmes: “Camino a Marte”, de Humberto Hinojosa, que tendrá su premier en este marco, al igual que “La petite fille qui aimait trop les allumettes” (The little girl who was too fond of matches)”, de Simon Lavoie.

Así como “Luk’Luk’l”, de Wayne Wapeemukwa; “A ghost story”, de David Lowery; “Beach rats”, de Eliza Hittman; “Columbus”, de Kogonada; “Golden exits”, de Alex Ross Perry; “Mobile homes”, de Vladimir de Fontenay, y “The Florida project”, de Sean Baker.

En la sección de México Primero: “A morir a los desiertos”, de Marta Ferrer; “Los días más oscuros de nosotras”, de Astrid Rondero; “Mis demonios nunca juraron soledad”, de Jorge Leyva; “Opus zero”, de Daniel Graham. En esta misma sección está “Ayer maravilla fue”, de Gabriel Mariño.

Las películas compiten por importantes premios y reconocimientos para el director y el productor.