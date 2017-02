“Felices”, una obra para analizar las emociones humanas

Mediante su espectáculo, “Felices”, el actor y comediante Eduardo España analiza por qué al ser humano le cuesta trabajo expresar sus emociones y qué es lo que lo ata a ciertos resentimientos.

El montaje, considerado por España como el más importante de su vida, estrenará temporada el 20 de febrero en el Foro Lucerna, donde dará funciones todos los lunes hasta mayo próximo, con la posibilidad de extenderse por más meses.

El actor compartió lo importante que fue hacer realidad la obra, la cual escribió, dirigió, produjo y actúa, pero en la que también se rodeó de un equipo de 20 personas, que lo asesoraron y ayudaron en la producción de visuales, vestuario y música.

“Ha sido un camino muy largo. Tomé una decisión muy fuerte de ‘clavarme’ mucho durante todo 2014 en leer budismo, escuchar a psicólogos y economistas que hablaran sobre diferentes posiciones del fenómeno conocido como felicidad y de lo relativo que se vuelve en los seres humanos”.

“Me dediqué mucho a la observación de la conducta humana, es un trabajo de mucha investigación que abarca cursos que he tomado en mi vida sobre tanatología, sanación emocional del niño interior y meditación sobre diferentes caminos”, explicó España en entrevista.

El actor indicó que no le fue posible montar su obra en 2015 porque tenía compromisos con películas y telenovelas, pero que en todo ese tiempo nunca dejó de trabajar en el guion apoyado en su equipo.

“Pareciera que es una especie de acto de soberbia porque escribo, dirijo, produzco y actúo, pero el equipo está integrado por más de 20 personas, tengo un coach actoral (Ortos Soyuz), me pareció muy importante el trabajo que hizo con Oscar Jaenada en “Cantinflas”, y tener alguien que te cuide por fuera fue de enorme valor”, explicó.

La historia combina la ficción con algunos acontecimientos importantes que le ocurrieron en su niñez, por ejemplo, cuando su hermana Rocío muere en un accidente, crea a una niña que también vive una tragedia y en homenaje a su familiar le pone “Rocío”.

“A mi padre se le quemó su taller y mis hermanos se salieron de trabajar para ayudarlo a levantar el negocio, acá sucedió un incendio en otro contexto, mi madre por muchos años se cuidó de la diabetes y le diagnosticaron leucemia fulminante, en un mes se nos fue, un 26 de diciembre; en los últimos días me dejó una gran lección, toda una reflexión de vida”.

“Mi papá le decía ‘vieja te juro que voy a cuidar lo que como y a fumar menos’ y mi mamá decía: ‘Nunca te quedes con las ganas de nada…todo es relativo, mírame a mí, tantos años cuidándome de una cosa para morirme de otra’”, indicó el actor.

España externó que esta obra tiene que ver con lo no dicho, con lo no liberado, con detenerse a aprender a perdonar, a tratar de ser compasivos y entender que la vida es efímera.

“Que es un viaje tan rápido, que vale la pena detenerte a dar tu mejor versión, decir realmente ‘no me detengo ni un minuto para valorar lo maravilloso que es tomar un café y leer un buen libro; no me detengo a dar un abrazo ni para decir ‘perdóname, siento que ayer te hayas enojado conmigo por esto'”.

El equipo de España está conformado por Ortos Soyuz (asesor de acentos y coach actoral), Artús Chávez (asesor de clown), Iker Madrid (música original), Daniel Ruiz Primo (diseño de escenografía y multimedia), Teresa Alvarado (diseño de vestuario), Matías Gorlero (diseño de iluminación).

Sheila Flores (producción ejecutiva), César Calderón (asistencia de dirección y producción), Víctor Vieyra (diseño de arte) y Bruno Olvez (fotografía).

España da vida a 12 personajes, entre ellos un pintor manco, un relojero invidente, un empresario adicto al trabajo y una viuda, por citar a algunos.

“Todos los personajes se basan en mis diferentes perdidas, la última de Ranferi (Aguilar), mi pareja, eso me invitó a escribir, me detonó y empecé a tomar estos cursos, a soltar y a dejar ir…este espectáculo se lo dedico totalmente a él”, subrayó.

Además de la temporada que empezará en el Foro Lucerna, España buscará entrar a todos los espacios posibles, entre ellos realizar una red de universidades.