Fans franceses de Michael Jackson, contra acusadores del “Rey del pop”

Clubes de fans de Michael Jackson en Francia llevarán a instancias legales el caso de Wade Robson y James Safechuck, quienes a través del documental Leaving Neverland aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del fallecido cantante estadunidense.

La audiencia se llevará a cabo este jueves en un tribunal de Orleans, donde las asociaciones Michael Jackson Community, MJ Street y On The Line reclaman que se dañe la imagen de alguien que ya no puede defenderse.

De acuerdo con el abogado francés Emmanuel Ludot, quien representa a los clubes, las acusaciones en contra del llamado “Rey del pop” son “extremadamente graves” y las comparó con “un linchamiento genuino”, reportó RTÉ, de la República de Irlanda.

Según la ley francesa, dañar la imagen de una persona muerta es un delito penal, a diferencia de Gran Bretaña o Estados Unidos, donde las leyes de difamación no ofrecen esta protección.

Cabe recordar que Emmanuel Ludot demandó con éxito a Conrad Murray, médico de Jackson, por causar angustia a sus fans al decir que el artista murió a causa de las drogas.

En 2014, cinco fanáticos de Jackson ganaron daños simbólicos de 1 euro cada uno después de que el tribunal de Orleans acordó que habían sufrido “daños emocionales” por la muerte de Jackson.

En el documental Leaving Neverland, que tiene una duración aproximada de cuatro horas, James Safechuck y Wade Robson declaran que el intérprete de éxitos como Thriller y Beat it abusó de ellos durante su infancia mientras estaban en el Rancho Neverland en California.

Lo revelado en el filme hizo que la familia Jackson demandara a sus realizadores por 88 millones de euros, pues en vida, estas acusaciones fueron desmentidas por el propio cantante y nunca se le condenó al respecto.

Leaving Neverland se estrenó el pasado 25 de enero durante el Festival de Cine de Sundance, y a 10 años de la muerte del “Rey del pop”, abrió nuevamente la discusión sobre los supuestos casos de abuso sexual infantil cometidos por Jackson.