Fallece Rick Hall, fundador de estudios FAME, enfocados al género soul

El productor de discos de Alabama, Rick Hall, quien grabó algunos de los mayores actos musicales de los años 60 y 70, y contribuyó en el desarrollo del “Muscle Shoals sound”, falleció a los 85 años de edad.

Hall murió en su casa el martes, luego de una batalla contra el cáncer, reveló su amiga Judy Hood, de acuerdo con el portal “The Guardian”; mientras que el esposo de ésta, David Hood, afirmó que el productor tenía una idea muy definida de cómo debían sonar las cosas.

“Nos inspiró a todos y se aseguró de que estuviéramos jugando lo que quería”, por lo que consideró que su verdadera solución fue como mezclador, añadió sobre Hall el también miembro de la sección rítmica de “Swampers”.

Rick Hall, originario de Mississippi, fue uno de los mayores contribuidores al desarrollo de la música popular gracias a su papel esencial en el soul, género que, a través de la casa de grabación que fundó a finales de los años 50, alcanzó su mejor representación.

El fundador de los estudios FAME, produjo decenas de voces como Etta James, Wilson Pickett o Arthur Alexander, e incluso bandas de rock como los Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd o The Rolling Stones.

Rick Hall fue criado en un condado pobre de Alabama, en donde no tuvo una vida fácil, ya que su madre se esfumó de casa cuando era un niño y se quedó a cargo de su padre, un hombre del campo, sin estudios, que pese a no poderle casi nada, siempre lo apoyó en sus aventuras musicales, informó por su parte el periódico “El País”.

Aunque participó en diversas formaciones locales sin éxito, cayó en una crisis existencial grave cuando murió su mujer en un accidente de coche mientras él conducía, por lo que pasó cinco años como alcohólico y vagabundo, hasta que la música lo hizo salir del pozo.

Cuando escuchaba discos, Rick Hall siempre intentaba aportar algo cuando componía y comenzó a tocar con gente valiosa para él, a la par, fue adquiriendo dinero y, de su obsesión por la música, nacieron sus legendarios estudios de grabación.

Fundó FAME en una antigua tienda que adquirió en la ciudad de Muscle Shoals, en Alabama, la cual compitió con Stax Records, como gran hogar del soul sureño, gracias en parte a la alianza con Atlantic Records, sello independiente más importante de Estados Unidos a cargo de Ahmet Ertegun y Jerry Wexler.

Los estudios FAME continúan abiertos y registran grabaciones de The Black Keys, Bettye LaVette, Drive By Truckers, St. Paul & The Broken Bones, The Soul Sisters o el último disco del fallecido Gregg Allman.