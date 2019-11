Fallece el cineasta y director de teatro Jonathan Miller

Jonathan Miller, quien se distinguió en su carrera profesional como actor, comediante, libretista, guionista, cineasta y director de teatro, falleció a los 85 años.

De acuerdo con el portal de la revista estadounidense Variety, su familia dio a conocer que Miller murió pacíficamente en su casa después de una larga batalla contra el Alzheimer.

La primera ópera que hizo fue Così fan tutte, en Kent, Inglaterra; a partir de entonces realizó unas 50 producciones, varias de ellas al mismo tiempo y en el transcurso de una misma temporada.

Entre las obras en las que participó destacan Rigoletto, para la English National Opera; mientras que en 1994 llevó a cabo una versión dramatizada de La pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, para la BBC.

La Royal Opera House de Londres difundió un obituario en su honor, en el que destacó que la producción de Royal Opera, del director británico, Così fan tutte, fue un elemento básico del repertorio durante casi 20 años.

El director de ópera, Oliver Mears, consideró que Jonathan Miller fue una de las figuras más importantes del teatro y la ópera británicos del último medio siglo; “combinando un intelecto con una perspectiva constantemente irreverente, formada a partir de sus experiencias en comedia y medicina, Miller arrojó una luz única sobre nuestra forma de arte”.

Miller debutó como director en 1962, con Under plain cover, de John Osborne, y continuó dirigiendo obras de teatro y televisión, incluidas The merchant of Venice, en el National Theatre, y seis producciones de Shakespeare para la BBC.

Su carrera como director de ópera comenzó en la década de 1970, cuando trabajó para Kent Opera, Glyndebourne y English National Opera. Además tuvo una relación de cuatro décadas con ENO, donde dirigió La bohème, Aida, Rigoletto, El barbero de Sevilla, El Mikado, Carmen, Der Rosenkavalier, La traviata y El elixir del amor.

Miller también dirigió ópera para compañías como La Scala, Milán, Metropolitan Opera, Nueva York, Bavarian State Opera, Zürich Opera, Los Angeles Opera, Santa Fe Opera y para los festivales de Salzburgo y Maggio Musicale.

Su debut en la Royal Opera fue en 1995 con Così fan tutte, en una producción contemporánea reducida con trajes diseñados por Giorgio Armani. La otra producción de Miller para The Royal Opera fue Don Pasquale, que se estrenó en noviembre de 2004.

También presentó varias series de televisión como The body in question y Atheism: a rough history of incredief. En 2002 recibió el título de Knight Bachelor por sus servicios a la música y las artes.