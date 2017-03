Fallece cantante estadunidense Tommy Page a los 46 años

El cantante estadunidense Tommy Page, quien alcanzara el éxito gracias a su tema “I’ll be your everything”, fue encontrado muerto el viernes, informó The Hollywood Reporter.

De acuerdo con la información del portal, las causas del fallecimiento no han sido esclarecidas, sin embargo, amigos cercanos al intérprete de 46 años de edad, señalan que pudo haberse tratado de un suicidio.

Page empezó su carrera como cantante de discos de Sire Records, como escudero en el club nocturno de Nueva York Nell’s y dio su demo a la discográfica Seymour Stein.

Encabezó el Billboard Hot 100 con su sencillo “I’ll be your everything” en abril de 1990. La canción fue escrita por Page, junto con Jordan Knight y Danny Wood, integrantes de la banda New Kids on the Block.

Después regresó a Stern School of Business de Nueva York para seguir su carrera como ejecutivo musical. Grabó nueve álbumes de estudio y continuó su gira a lo largo de su carrera.