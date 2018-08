Fallece Aretha Franklin, ‘La Reina del Soul’

Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, murió este jueves a los 76 años de edad. La gran cantante se encontraba delicada de salud tras una larga y tortuosa batalla contra el cáncer.

De acuerdo con su publicista, la cantante murió en su casa de Detroit, rodeada de amigos y seres queridos.

Durante su extensa carrera, recibió distintos reconocimientos, incluyendo 18 Grammys, la Medalla de la Libertad de EU y el título de “la mejor cantante de todos los tiempos” por parte de la Revista Rolling Stones.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman y I Say a Little Prayer