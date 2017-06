Fallece Adam West, el ‘Batman’ de los años 60

El actor estadunidense Adam West, cuya carrera artística fue definida por su papel en la serie de televisión “Batman” de la década de 1960, murió la noche del viernes en Los Ángeles a los 88 años de edad, aquejado por leucemia, informaron hoy fuentes familiares.

“Nuestro padre siempre se veía a sí mismo como el Caballero Brillante, y aspiraba a tener un impacto positivo en la vida de sus fans. Él fue y siempre será nuestro héroe “, dijo su familia en un comunicado.

La serie de televisión Batman se convirtió en un éxito sorpresa con su estreno en la cadena ABC.

Sin embargo, la serie definió y restringió a West a tal grado que el actor tuvo dificultades para obtener otros papeles, y mientras él continuaba trabajando a lo largo de su carrera, las opciones se mantuvieron limitadas debido a su asociación con el personaje del Superhéroe.

West criticó las versiones del héroe que surgieron después, comenzando con las adaptaciones dirigidas por Tim Burton y protagonizadas por Michael Keaton, que comenzaron en 1989 y seguidas por la trilogía de Dark Knight enormemente exitosa de Christopher Nolan.

West dijo en una entrevista con la revista “Variety” lo que el personaje de Batman había llegado a significar para él durante cinco décadas: “El dinero”, dijo.

“Hace tiempo hice un acuerdo con Batman”, dijo el actor. “Hubo un tiempo en que Batman realmente me impidió conseguir algunos buenos papeles, y me pidieron que hiciera lo que yo pensaba que eran personajes importantes. Sin embargo, Batman estaba allí, y muy pocas personas se arriesgarían a que yo caminara en la pantalla”, recordó.

“Así que decidí que ya que mucha gente ama a Batman, yo también podría amarlo. Por qué no? Así que empecé a re enrolarme con Batman. Y vi la comedia. Vi el amor que la gente tenía por él, y lo abracé. ”

West hizo su debut en 1959, en la película “The Young Philadelphians”, con Paul Newman. Luego siguieron varios papeles secundarios en películas y TV, incluyendo una parte en la película de los tres chiflados “The Outlaws is Coming”.

La serie “Batman” fue un proyecto de 20th Century Fox, que se lo entregó al productor William Dozier, quien diseñó la sensibilidad de la comedia del programa.

Tanto West como el actor Lyle Wagoner fueron considerados para la parte de Batman antes de que West fuera el escogido, actuando junto a Burt Ward como su compañero Robin.

Con actores como César Romero (El Guasón) y Burgess Meredith (El Pingüino) que componen la galería de villanos de Batman, el programa se convirtió en un éxito casi instantáneo, instando a los espectadores a sintonizar para el próximo episodio.

Empero, el programa llegó a ser visto con cierto desprecio en los círculos de comic-book, especialmente después de la visión más oscura de Batman se hizo dominante en los años 1970 y 1980.

Después de la serie, West encontró poco trabajo en el cine, aunque si tuvo una fuerte demanda de apariciones personales para dar vida con su voz a varios personajes, incluyendo una temporada recurrente en “Family Guy” y versiones animadas de Batman.

Otros papeles iban desde “The Happy Hooker” y “Hooper” hasta las películas de Michael Tolkin “The Rapture” y “The New Age”.

West escribió dos libros, uno titulado “Back to the Batcave” y publicado a mediados de la década de 1990, en el que dijo que estaba “enojado y decepcionado” de no haber tenido la oportunidad de repetir el papel en las películas de Burton, a pesar de que entonces tenia 60 años de edad.

William West Anderson, nació en 1928 en Walla Walla, Washington. El actor más tarde adoptó su nombre artístico, y comenzó su carrera en serio cuando se trasladó a Hawái en la década de 1950 para protagonizar un programa infantil local.