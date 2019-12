Fallece a los 61 años Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Marie Fredriksson, la cantante y líder del grupo sueco ‘Roxette’ falleció a los 61 años, después de librar una larga lucha contra un tumor cerebral que la mantuvo alejada de los escenarios durante años.

Marie Dimberg, representante de Roxette confirmó la noticia mediante un comunicado.

“Con mucha tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson falleció en la mañana del 9 de diciembre”.

“Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales”, escribió.

La mítica banda Roxette se formó en 1986 y fue furor en los 90. Tocó en su último concierto en 2016.

Canciones como ‘It must have been love’ o ‘Listen to your heart’, siguen siendo escuchadas en todo el mundo.