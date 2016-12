Fabiola Guajardo se dice lista para un papel protagónico en televisión

A pesar de que a Fabiola Guajardo le encanta que le llamen para hacer “villanías” en las telenovelas, la actriz aseguró estar lista para ser la protagonista de alguna historia.

Actualmente, se encuentra grabando “Enamorándome de Ramón”, producción de Lucero Suárez y protagonizada por Esmeralda Pimentel y José Ron.

“Me encanta que me llamen a hacer ‘villanías’ en las telenovelas, pero tengo sentimientos encontrados respecto a ese tema, porque además que me fascina y me divierten estos personajes, a la vez quiero experimentar otras cosas y buscar otro tipo de personajes”.

Al respecto, la joven actriz, quien ha hecho maldades en telenovelas como “De que te quiero, te quiero”, “Pasión y poder” y “Yo no creo en los hombres”, entre otras, dijo estar lista para dejar los antagónicos y pasar a los papeles protagónicos.

“Me siento lista y me encantaría que alguien se fijara en mí y me diera la oportunidad de protagonizar una historia, yo creo que en su momento va a llegar, pues soy una mujer muy inquieta que me gusta darle una personalidad propia a los personajes que hago”.

Guajardo confesó sentirse muy afortunada de haber participado, aunque sea en el primer capítulo, en “La candidata” con su amiga Giselle González y luego ligar papel en “Enamorándome de Ramón”, con Lucero Suárez.

“Esta es la magia de las telenovelas, en una me matan al primer capítulo y ahora ya estoy vivita en ‘Enamorándome de Ramón’ en otro personaje. Me siento muy afortunada y contenta de haber trabajado con Giselle González y aunque fue sólo un capítulo quedé muy contenta porque tuve escenas muy fuertes y yo encantada de haber hecho un personaje que detonó toda la serie”.

Añadió, que en “Enamorándome de Ramón”, su personaje no es ni bueno ni malo.

“Ahora con las nuevas historias, los personajes han dejado de ser los buenos o los malos, ahora son humanos, como en la vida, que como van pasando las cosas uno se va transformando y ese es el caso de ‘Sofía’, quien al ser una hija de un narco, la vida y las circunstancias la irán transformado”.

Finalmente, dijo que a pesar de estar grabando en estos días festivos, la producción les permitirá descansar en Navidad y Año Nuevo.

“La Navidad espero pasarla en Monterrey con mi familia y Año Nuevo, tendré que regresar a México y lo quiero pasar con los amigos, pero eso sí, el ritual de las uvas, ni me lo mencionen, no me gusta y eso se me hace algo imposible”.