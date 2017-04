Experiencia no garantiza el éxito, sino el compromiso con el trabajo: Sergio Goyri

El reto de los actores viejos es seguir vigente y convencer a los nuevos productores de televisión, cine y teatro, porque la experiencia no es garantía de éxito, destacó el primer actor Sergio Goyri.

“Incluso, me atrevo a afirmar que quien piensa que ya está consolidado es cuando ya se acaba toda la pasión por la profesión. Puedo decir que cuando hay trabajo es cuando se debe refrendar el compromiso con el trabajo mismo”, afirmó.

El artista, quien este viernes plasmó las huellas de sus manos en el Paseo de las Luminarias, abundó que con la nueva ola de productores, ni los actores consolidados pueden darse el lujo de quedarse sentados en sus casas a esperar propuestas de trabajo.

“Tenemos que tocar puertas y estar todo el tiempo dando lo mejor, porque la televisión es efímera y el público no tiene memoria”.

Goyri subrayó que después de superar las más de 340 películas como productor, actor, guionista y director; más de 30 telenovelas y obras de teatro, así como seis discos de música regional mexicana, se siente dentro del selecto grupo de actores experimentados que se ha ganado la preferencia de la gente.

Sin embargo, subrayó que pese a esa extensa experiencia, también tiene claro que debe seducir a los nuevos productores de televisión, teatro y cine, “porque hay que romper barreras para no perder vigencia”. Incluso, comentó que no alcanzó el tiempo del “casting” para la telenovela “Nada personal”, de Elisa Salinas”.

Detalló que el hecho de que se estén acabando los vetos para los artistas en las televisoras, es más fácil elegir en qué proyectos quiere estar.

“Agradezco la invitación de Elisa Salinas y no descarto algún día trabajar con ella, quien es una mujer incansable; incluso, también les deseo lo mejor a los de la telenovela ‘El bienamado’, con los que habría podido estar, pero no me fue posible”.

Considerado el mejor villano de las telenovelas, Goyri hizo votos porque le surjan proyectos tanto en Azteca, como en Telemundo, Univision, Imagen, Argos o de nueva cuenta en Televisa, empresa a la que considera su casa y en la que ha colaborado más de 40 años.

“No me siento a esperar, siempre voy y busco los mejores proyectos, porque creo que el trabajo es lo que me ha dado resultado para estar siempre en la pantalla o en el escenario”.

Por último, Sergio Goyri comentó que ante el paso de los años se ha vuelto más riguroso en los cuidados en su salud. “Me checo de manera constante con el doctor y me cuido. Pero respecto al cáncer, le recomiendo a José José que se tome todas las mañanas bicarbonato de sodio con jugo de limón”.

Al respecto, destacó que ha sido testigo de personas con ese padecimiento que se han salvado de las quimioterapias y superado el cáncer con este remedio, “son de esas recetas que la industria farmacéutica no avala porque se le caen las ventas de sus fórmulas”.