Estrenan tráiler de “Zombieland 2” con elenco original

Después de 10 años del estreno de Zombieland, el elenco original formado por Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin está de regreso en la secuela de la comedia de zombis, cuyo tráiler fue revelado este jueves.

Zombieland: Double Tap es el título de la historia que vuelve a contar con la dirección de Ruben Fleischer, y como guionistas repiten Paul Wernick y Rhett Reese. Su estreno está previsto para octubre próximo.

Wichita (Stone), Columbus (Eisenberg), Tallahassee (Harrelson) y Little Rock (Breslin) vuelven al mundo post apocalítico, y en el adelanto de 2:30 minutos se ven cómo luchan para entrar a la Casa Blanca, la cual habitarán temporalmente, y deberán enfrentar a zombis que han evolucionado.

Las novedades en este primer vistazo es la incorporación de Zoey Deutch y Rosario Dawson, un par de sobrevivientes humanos, sin embargo lo más complicado para el grupo será enfrentar los problemas como una nueva e improvisada familia.

(Double) Tap That. Watch the new trailer for #Zombieland2, in theaters October 18. pic.twitter.com/df0gZF5K7s

— Zombieland: Double Tap (@Zombieland) July 25, 2019