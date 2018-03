Estrella Medina la mujer detrás de la producción

Las mujeres somos capaces de todo dentro y fuera de los sets, somos madres, esposas y trabajadoras comprometidas, afirmó Estrella Medina, quien tras 25 años en la producción cinematográfica celebra el buen papel que su género ha desempeñado en un medio que hasta hace unos años era prácticamente exclusivo de los hombres.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la productora, quien ha impulsado proyectos como “Jirón de niebla”, “Espinas”, “Los amorosos” y “Érase una vez en Durango”, compartió lo que ha sido su paso por la industria, donde ha logrado sentirse como en casa y con reconocimiento.

Medina, quien estudió la carrera de comunicación recuerda que su sueño hace 25 años era convertirse en corresponsal; sin embargo, el destino tuvo preparado para ella otro camino, que inició de la mano del cineasta Carlos Carrera, donde era secretaria de producción, pero en realidad hacia de todo.

De ahí quedó prendada de este interesante mundo del celuloide, que en 1994 comenzaba a dar de qué hablar en festivales internacionales como el de Cannes, donde los mexicanos ya empezaban a sobresalir, aunque fue una década más tarde cuando tuvieron un boom con sus trabajos.

Mientras tanto, Medina hacía sus pininos en la industria y debutaba en la dirección de arte en un corto del cineasta Gustavo Moheno, pero sin duda fueron las palabras del realizador y productor Alejandro Pelayo las que dieron luz en este camino, dejándole claro que debía seguir su pasión.

“Si te vas a dedicar a hacer cine hazlo pero no brinques de un departamento a otro, eso me dijo en aquella ocasión y fue entonces cuando llego ‘Espinas’ con Julio César Estrada y con ello mi oportunidad de producir, a lo que le siguieron más historias“, recordó.

Así, con el entusiasmo en cada proyecto, se afianzó en la producción, donde poco a poco su nombre comenzó sonar involucrándose en filmes cada vez más grandes como “Hasta el viento tiene miedo”, “Los amorosos”, “El libro de piedra”, entre otros.

Pero siempre comprometida, “incluso muchos compañeros me decían que era como la Bertha Navarro de los pobres, lo cual me llenaba de alegría, porque sin duda esta mujer es una productora con una gran trayectoria y es halagador que te comparen”.

Aunque sin duda, el haberse encontrado con la reconocida productora Anna Roth, encargada de producciones como “Sense8”, “La máscara del zorro”, y que supiera de su trabajo fue también un aliciente, “fue un placer conocerla y creo que el compromiso es seguir produciendo más cine”.

Alegre como suele ser Estrella, reconoció que en el medio ha tenido momentos buenos, malos y peores; sin embargo, aseguró que si pudiera regresar el tiempo atrás volvería hacer todo exactamente igual, “no me arrepiento de nada y disfruto de lo que hago, por ello también me he comprometido con las nuevas generaciones no solo como docente, sino también en la producción de sus proyectos”.

Compartió que como docente ha encontrado mucho talento que ha impulsado y hoy en día dan frutos en la industria como es el caso de los jóvenes productores Eder Campos y Luis Salinas, quienes fueron parte de la producción de la multipremiada cinta “La Jaula de oro”, del director Diego Quemada-Diez.

Recordó que en ella confiaron gente como el cineasta Alfonso Rosas Priego, quien fue su padrino en el ambiente de la producción, pero también fue muy exigente y le enseñó que su condición de mujer no le daba ni menor ni mayor ventaja, “solo el trabajo te mantiene a flote”.

“Sé que es difícil el medio, pero mi historia está hecha de trabajo, al igual que la de otras mujeres que luchan por hacer cine y de todo género. Las mujeres somos capaces de todo y lo hemos demostrado”, concluyó Medina, quien trabaja en su nuevo filme “El lugar donde nace el Sol”, protagonizado por José Ángel Bichir.