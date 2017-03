Estoy pleno como persona y como artista: Juanes

El colombiano Juanes se declaró pleno como persona y como artista, al tiempo que anunció que presentará su primer canción en inglés, idioma que no hablaba hasta que llegó a vivir a Los Ángeles hace más de 20 años.

“Mi nuevo álbum se dio en un proceso de dos años y en donde vienen cosas nuevas e interesantes en 12 canciones como un dueto con Mon Laferte, ´Querida´ de Juan Gabriel y mi primer canción en inglés; y todas tendrán su propio video”, anticipó.

Entrevistado momentos antes de su concierto en el L Festival, Juanes señaló que el género de reggaetón se encuentra en un momento sólido, aunque descartó incursionar en ese ritmo.

“Respeto mucho los géneros, me gusta mucho algunas cosas de reggaetón, pero no me veo haciendolo, me encantan y aprecio muchas de las cosas que hacen algunos artistas, pero yo seguiré haciendo mi música”, apuntó.

Reconoció que en algún momento de su carrera pudiera hacer más música relacionada con la latinoamericana o el tango, que serán siempre oportunidad de hacer música creativa, resaltó.

Sobre su primer canción en inglés compartió que tuvo un proceso largo. “Cuando vine a este país no sabía nada del idioma, era muy difícil para mí hablarlo y entenderlo, pero me gustaba mucho la música en inglés”.

“Después de hacer varios ejercicios en el estudio tratando de cantar en inglés finalmente conseguimos la canción que me gustaba demasiado. Es la primera experiencia y me siento muy contento, el disco sale en la primera semana de mayo”.

Mientras que Juanes cuenta con 11 millones de seguidores y el presidente estadunidense Donald Trump tiene a 20 millones de seguidores, Juanes señaló que no lo sigue a través de sus tuis, aunque sí se entera de lo que ha dicho y hecho en contra de los latinos.

“Ha demostrado como es la arrogancia y eso a mí no me gusta, pero responderle a esta persona a nombre de 50 millones de latinos en Estados Unidos es decirle que somos inmigrantes y que lo que ha hecho no solo afecta a mexicanos, sino a todos los latinoamericanos”, enfatizó.

“Pero contra personas como él la única alternativa que tenemos es estar unidos y trabajar para demostrar lo que somos”, puntualizó tras reconocer que desde que llegó al poder, Trump ha representado para él “un shock muy fuerte”.

“Todo ha cambiado desde que llegué a Estados Unidos hace casi 20 años y después de los atentados del 11 de septiembre (de 2001) y más con la filosofía actual todo ha cambiado, tenemos un mundo totalmente dividido”, refirió.

Sobre la problemática de naciones en Latinoamerica, expresó que uno de los más grandes problemas es la falta de educación, sumada a otras cosas.

“Si no se piensan en políticas distintas para luchar contra el narcotráfico, como la despenalizacion y legalizacion de drogas para combatir a este flagelo, esto será imposible y no se va a lograr nada cuando no se evalúen diferentes políticas y sobre todo educación”, finalizó.