Estibalitz Ruiz dice que participar en “Club de Cuervos” es gratificante

La actriz Estibalitz Ruiz agradece el recibimiento que tuvo en la serie “Club de Cuervos”, cuyo personaje “Lupita” aparece a la mitad de la segunda temporada.

Explicó que en este proyecto de Netflix, que actualmente graba la tercera parte, da vida a una mujer obsesiva, en un relato que califica “medio macabro”, con “El Potro” (Joaquín Ferreira), pero bastante divertido.

“Personalmente lo que más me gustó es que todo el equipo se portó divino conmigo, me dieron la bienvenida a la temporada y me encantó mi personaje, la verdad siempre hacer algo nuevo me fascina”, declaró.

En entrevista con Notimex, agregó que le agrada que este programa, protagonizado por Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, sea un producto mexicano y que se le abran las puertas a artistas latinoamericanos.

Para construir su papel, básicamente siguió a sus directores con quienes nunca había trabajado: Mariana Chenillo y Gaz Alazraki, “sólo me puse en manos de ellos”.

“Ahora que empecé a hacer la serie, vi la primera, me empezó a gustar y aparte tuve la oportunidad de asistir a algunos de los partidos de los chicos, a lo mejor me vuelvo fan”, concluyó.