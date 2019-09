“Eso” flota al número 1 de la taquilla en EUA

Dirigida por Andy Muschietti, la segunda entrega de It se colocó como la cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 91 millones de dólares.

De acuerdo con datos de Box Office, el filme tuvo un fuerte debut en el inicio de la taquilla de otoño al convertirse en el segundo mayor estreno de todos los tiempos para una película de terror, después de Eso (2017).

‘Eso’ y ‘Eso: capítulo dos’; encabezan las listas del mejor debut para una película de terror y del mayor lanzamiento de septiembre de todos los tiempos.

En el extranjero, la cinta se estrenó en 75 países, donde obtuvo 94 millones de dólares, debutando con las mayores aperturas de terror en 16 países, entre ellos Rusia, Holanda, Noruega, Finlandia y Argentina.

La película, que se estrenará en Francia este miércoles, mientras que en Japón será lanzada el 1 de noviembre, recaudó un total global de 185 millones de dólares.

Dirigida por Ric Roman Waugh y protagonizada por Gerard Butler, Angeles bajo fuego (Angel has fallen), sumó seis millones a su acumulado de 53.46 millones en salas de cine de Estados Unidos.

En esta tercera entrega de la saga Bajo fuego, en la que el agente del Servicio Secreto “Mike Banning” (Gerard Butler), es acusado de atentar contra el presidente de Estados Unidos, Allan Trumbull, (Morgan Freeman) acumula un total de 53.46 millones de dólares en su tercera semana.

Los chicos buenos (Good boys), cinta dirigida por Gene Stupnitsky se ubicó en el tercer sitio al agregar otros 5.39 millones de dólares a sus ingresos de 66.84 millones solo en cines nacionales.

En el ámbito internacional, el filme se exhibe en 28 países, donde ha obtenido aproximadamente 2.3 millones este fin de semana para llegar a un recuento global de 82.44 millones.

En su octava semana de exhibición, El Rey León (The Lion King) de acción real se ubicó en el quinto puesto con ingresos este fin de semana de 4.19 millones de dólares, para contabilizar 529.10 millones en la taquilla nacional.

El filme de Jon Favreau en el extranjero sumó otros 13.4 millones este fin de semana, para alcanzar un total global de mil 599 millones de dólares.

Dirigida y coescrita por Alex Kendrick y su hermano Stephen Kendrik, la cinta de drama cristiano Vencedor (Overcomer) completa los cinco primeros títulos más taquilleros del fin de semana con 3.75 millones de dólares, con lo que llega a ingresos de 24.7 millones.

Rápidos & Furiosos: Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw); The Peanut Butter Falcon; Historias de miedo para contar en la oscuridad (Scary Stories to Tell in the Dark; Boda sangrienta (Ready or Not) y Dora y La ciudad perdida (Dora and the Lost City of Gold) completan la lista de las más taquilleras en la Unión Americana.