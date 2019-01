“¡Es Elvis!”, gritaron convencidas cientos de voces en El Lunario

Héctor Ortiz, quien más que personificar, imitar o repetir el canto y la expresión corporal que dio fama internacional a Elvis Presley, lo encarna hasta el convencimiento, ofreció un concierto que encendió pasiones.

“¡Es Elvis!”, gritó a coro un ramillete de mujeres de distintas edades, tres generaciones de admiradoras de Presley, desde la abuela hasta la nieta, quienes bebieron del talento y arte del productor mexicano Héctor Ortiz, quien hizo gala de sus dotes como actor y cantante.

Acompañado en el escenario de El Lunario por sus músicos y coro, ofreció el concierto “Elvis is back again”. Apoyado en el uso divertido de la tecnología, Ortiz vistió todo su concierto con videos de época, y el nombre “Elvis” con enormes letras luminosas tras él.

El artista considerado por la BBC de Londres como mejor personificador de Elvis Presley en Latinoamérica, interactuó constantemente con su público en la lengua original de Elvis Aaron Presley? (Tupelo, Misisipi, 8 de enero de 1935-Memphis, 16 de agosto de 1977).

Incluso, durante la interpretación de una selección de temas que más fama dieron a ese cantante norteamericano, como “Hound dog” y “Heartbreak hotel” fueron elevadas por Héctor Ortiz a ras de piso, por lo que sus fans, sobre todo mujeres, enloquecieron.

Las damas con sus mejores y más indiscretas galas, llegaron minutos antes del concierto colgadas del brazo de sus acompañantes, caballeros que sin empacho dejaron ver toda su admiración por ese ídolo crecido en Memphis, cuya cadera movió conciencias en los 50.

En esos años los hombres querían ser como Elvis Presley porque lo admiraban, mientras que las mujeres deseaban ser suyas porque lo adoran. Anoche, mientras música e imagen de Ortiz hizo escurrir sensualidad del escenario, la gente lo atrapó en aparatos celulares.

A lo largo del concierto, el público pudo verlo cubierto en tres distintas réplicas de trajes originales que identifican a Presley, cortadas y zurcidas artesanalmente por la maestra Gina Vázquez.

De esa forma, además de los músicos y coristas, que participaron en el espectáculo, el vestuario, que en este concierto evocó al usado por Elvis Presley entre 1972 y 1975, una de las mejores etapas de su carrera, tuvo un papel relevante al ser un atractivo visual.

Más de una veintena de temas integran el repertorio de este concierto, en el que durante más de dos horas el público podrá escuchar éxitos como “Burning love”, “You were always on my mind”, “My way”, “Suspicious minds”, “Proud Mary” y “Something”.

Un momento cumbre fue cuando interpretó a dúo con su invitado especial, José Luis Ordoñez, la canción “Now or never”. “Sweet Caroline”, “Fever”, “Enter sandman”, “If I can dream”, “Memories” y “American trilogy” también se cantaron y escucharon anoche.

Con “Elvis is back again”, una producción de él mismo, Héctor Ortiz ofreció un show al estilo de los que presentó el legendario “Rey del rock” en Las Vegas en los años 70 y de esa forma, celebró el cumpleaños 84 del icónico cantante, quien nació el 8 de enero.

Con 50 años de trayectoria, Héctor Ortiz inició su carrera en 1968. En 1973 participó en la primera puesta en escena del musical “Vaselina” en México, al lado de Julissa y Benny Ibarra. En 1983 fue parte de un proyecto de Televiteatro, como director y arreglista vocal.

Fue en ese proyecto que se detonó, tal vez, su admiración por Elvis Presley. Era “José el soñador”, la primera ópera-rock de Andrew Loyd Webber, donde interpretó el papel del “Faraón Ramsés II”, quien en la puesta esa escena se transforma mágicamente en Presley.

En 1985 creó “Tributo al Rey”, donde hizo gala de su voz y talento para hacer a Elvis en sus tres etapas artísticas. En 2007 la BBC buscó en todo el mundo a los mejor intérpretes de “El Rey”, y declaró a Héctor Ortiz “Mejor personificador de Elvis Presley en Latinoamérica”.