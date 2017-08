Éric del Castillo vuelve a la TV con actuación especial en “Mi marido tiene familia”

La telenovela “Mi marido tiene familia” continúa fortaleciendo su historia, ahora con la integración del actor Éric del Castillo, quien será el ausente padre de Zuria Vega y Nacho Casano.

Esta mañana, el actor grabó sus primeras escenas, encarnando a “Hugo”, padre de “Julieta” (Vega) en esta trama producida por Juan Osorio, quien llegó al foro para darle la bienvenida junto con parte del elenco.

El actor comentó que tenía cerca de un año de estar fuera de los foros, por lo que ya tenía deseos de volver. “Lo último que hice fue la telenovela ‘Tres veces Ana’, pero ya era ahora, no hay que ausentarse tanto”.

Además de que esta es la primera historia que trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce desde hace años, “me da un gusto ver cómo se ha superado y ahora trabajar en esta historia que está en los primeros lugares.

“Además de que tiene sus toques de humor y yo vengo darle un giro con este personaje, que es el padre de la protagonista”, dijo del Castillo, quien también celebró poder conocer en persona a Zuria Vega, hija de un querido amigo para él como lo fue Gonzalo Vega.

Dijo que sostuvo una amistad con Vega, tras conocerse en una obra, “luego me dio gusto saber que iba en ascenso su carrera y cuando le fue bien con su obra más gusto, pero saber de su fallecimiento me entristeció.

“A su hija no tenía el gusto de conocerla en persona, y trabajar con ella será un placer, además de que esta producción cuenta con mucho talento joven, lo cual me encanta”, apuntó el actor, cuya carrera inició en cine en la década de los 50.

Respecto a que su participación será una actuación especial, indicó: “Yo no tengo problema con esto, yo voy a donde me inviten, porque creo que no hay personajes chicos”.

Tras estas palabras el actor se sumó a su nueva familia, a la que los actores Olivia Bucio, Nacho Casano y Zuria Vega le dieron la bienvenida.

Por su parte, el productor Juan Osorio señaló que aún faltan algunas sorpresas que más adelante se revelarán en esta trama, que han logrado venderla a Estados Unidos y Centroamérica.

“Vamos por buen camino y seguimos conservando ese toque de humor que hace que la historia cobre un giro único”, concluyó.