Enrique Guzmán odió grabar discos; ahora, digitalmente, toma nuevo aire

Fue a mediados de la década de los ochenta cuando Enrique Guzmán ingresó al estudio para grabar lo que consideraba sería su último disco, pues le aburrió tanto el proceso que terminó por odiarlo.

Hoy, a sus 76 años, el ídolo del rock and roll en México aceptó tomar un nuevo aire en la música para presentar “Se habla español”, producción musical en la que incluye algunos de sus éxitos a dueto con grandes intérpretes.

“Durante muchos años no quise volver a hacer un disco para no meterme al estudio de grabación porque me aburre mucho estar repitiendo y repitiendo. Pero ahora se hace de otra manera, yo no sabía todas las conveniencias digitales que hay”, comentó Guzmán ante decenas de reporteros.

Recordó que antes si se equivocaba durante la grabación de un tema tenía que volverlo a cantar desde el principio. Ahora “me dijeron que este pedacito se corrige con este otro y queda bien”.

La producción del álbum corrió a cargo de Gustavo Farías y ambos aceptaron que fue difícil el proceso de selección, sobre todo porque son cientos los temas que el ídolo de los sesenta ha grabado en más de seis décadas de trayectoria artística.

“Tengo un amor por las canciones con las que empecé, son parte de mi vida, no salgo a cantar las de otros, solo mi música. Hoy sigo porque tengo la pinche costumbre de comer tres veces al día y es terrible. Además, ¿qué haría yo sin la música?, aburrirme todo el día”.

“Enrique Guzmán vuelve para que las nuevas generaciones descubran quién es él y creo que lo logramos con este disco. El dueto con Kalimba es importante porque estamos agarrando toda la demográfica de él y los chavos ahora ya saben quién es. Queremos enseñar su arte a los jóvenes”, añadió Guzmán.

Infinidad de anécdotas se cuentan durante la creación del álbum, como aquella con Pedro Fernández cuando unieron sus voces en la canción “Oye”.

Compartió que transcurrió mucho tiempo para que el llamado “Aventurero” comprendiera el enfoque.

“Le dije que estaba muy romántico cuando la letra es el reclamo de un hombre porque le hacían cantar a una señora que no vale la pena. Lo entendió de esa manera y quedó muy padre, pero antes estuvimos unas cuatro horas ahí metidos, aparte se nos fue la luz”.

Referente a su dueto con Juan Gabriel, a través de “Uno de tantos” reveló que la idea fue del propio cantautor y él no lo sabía.

“Cuando Juan Gabriel se recupera después de enfermarse en Las Vegas y caer en coma me dijo que deseaba hacer un disco a Enrique, pero yo estaba ocupado con los duetos de él. Entonces se puso a bajar las pistas de karaoke del Internet y los grabó en Cancún, uno de ellos fue éste”, platicó Gustavo Farías.

Gracias a la tecnología las voces se acoplaron, aunque ignoran el curso que se le dará a los otros éxitos de Guzmán que grabó el llamado “Divo de Juárez”. Farías mencionó que ese tema fue autorizado por los herederos del artista, pero no pudieron llegar a un arreglo para grabar el video alusivo.

Respecto a Patti Austin, mencionó que la conoció gracias a que cantaron “La hojas secas”. De Paul Anka resaltó que éste prefirió que “Tu cabeza en mi hombro” se grabara en inglés, como él la dio a conocer hace tiempo y con Angélica María subrayó lo hermoso que quedó “Secretamente”.

“Por necesidades físicas y de tono encontramos que quedaría bien mi canción con Alejandra Guzmán (Anoche no dormí), aunque siempre que trabajamos juntos saltan chispas”, indicó Enrique quien justo en la conferencia se enteró que su contrato con Universal Music abarca tres discos, por lo que habrá un segundo volumen de “Se habla español” y ya verán de qué tratará el siguiente.

Durante su encuentro con la prensa, Enrique Guzmán no se libró de los cuestionamientos respecto a la relación de su hija Alejandra Guzmán con su nieta Frida Sofía.

Dijo que ama a las dos y confía que pronto puedan solucionar sus problemas.