Emisión de Chumel Torres fuera del aire hasta nuevo aviso

El canal de televisión por suscripción estadounidense HBO anunció la salida del aire, hasta nuevo aviso, del programa conducido por el youtuber Chumel Torres.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas.

“HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación”, refirió HBO sobre su determinación de sacar del aire la emisión de Torres, quien aseguró que, pese a las críticas de las que sea objeto, no cambiará su humor.

“No tiene que cambiar el humor, y no voy a cambiar.

“No creo que lo esté haciendo mal, la verdad; no sé si suene egoísta, pero da risa, la gente se ríe y ya”, refirió Torres.

Y que no va a disculparse por su humor.

“Yo no voy a disculparme por mi humor; no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien; yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice ‘esto me ofende’; pues no lo veas, pero jamás voy a decir ‘malditos indígenas’. Eso ni tiene chiste ni es humor.

“Somos comediantes; no somos políticos. El gobernador de Puebla dijo que si había chavas muertas era porque se fueron con el novio; no seas hijo de tu chingada madre; eso sí ofende.

“La mitad de mi familia es morena; la gente cree que sabe de dónde vienes; como te ven güerillo creen que tienes privilegios; yo nací en el barrio de Los Pinos de Chihuahua, en medio de dos barrios de cholos, entonces, me ha costado mucho llegar hasta acá como para que se me vaya por unos tuits pendejos”, puntualizó Torres.